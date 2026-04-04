Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

fideszesVálasztás 2026Márki-Zay Péterszavazó

Hazaárulónak, ostobának és degeneráltnak tartja a jobboldali szavazókat Márki-Zay Péter + videó

A bukott miniszterelnök-jelölt ismét a fideszeseket támadta.

Munkatársunktól
2026. 04. 04. 10:41
publi 0325 20220329 Budapest, Márki-Zay Péter, miniszterelnök jelölt utcafóruma a Széll Kálmán téren. Fotó: Bánkúti Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hazaárulók, ostobák, degeneráltak” – ezekkel a szavakkal illette Márki-Zay Péter a fideszes szavazókat egy videóban.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, aki most már a Tiszát támogatja, újabb támadást intézett a fideszesek ellen, ezúttal a Facebookon fogalmazott úgy a kormánypárti szavazókról, hogy

idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak, hogy a Fideszre szavaznak.

A Mandiner felidézte: a baloldali politikusnak nem ez volt az egyetlen ilyen esete, amikor a jobboldaliakat vette célba, nemrég gyáva hazaárulóknak nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Meglátása szerint „hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni”.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Ripost/Bánkúti Sándor)

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
