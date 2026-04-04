Hazaárulónak, ostobának és degeneráltnak tartja a jobboldali szavazókat Márki-Zay Péter + videó

„Hazaárulók, ostobák, degeneráltak” – ezekkel a szavakkal illette Márki-Zay Péter a fideszes szavazókat egy videóban.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, aki most már a Tiszát támogatja, újabb támadást intézett a fideszesek ellen, ezúttal a Facebookon fogalmazott úgy a kormánypárti szavazókról, hogy

idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak, hogy a Fideszre szavaznak.

A Mandiner felidézte: a baloldali politikusnak nem ez volt az egyetlen ilyen esete, amikor a jobboldaliakat vette célba, nemrég gyáva hazaárulóknak nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Meglátása szerint „hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni”.