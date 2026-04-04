Elek Gábor reagált az őt ért mocskolódásra, és hitet tett a Fradi mellett

Elek Gábor 2007 és 2023 között volt a Fradi női kézilabdacsapatának a vezetőedzője, nyert magyar bajnokságot, kétszer KEK-et, a búcsúévében pedig bejuttatta az együttest a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe. Most újra európai Final Fourra készül, ezúttal az Esztergom élén az Európa-ligában a franciaországi Dijonba utazik majd a klubjával.

Elek Gábor a Fradi után az Esztergom élén is sikeres, megvédte a véleményét Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztőség

Az Esztergomban felépített sikerekről és a Fradi utáni életről is beszélt Elek Gábor és felesége, Szucsánszki Zita a Sportország című podcastben, amelyben Ballai Attila műsorvezető kérdésére a Ferencváros legendás edzője arra is reagált, hogy a közelmúltban mocskolódások érték.

Elek Gábor: Én a politikáról másként gondolkodom

Elek Gábor kiállt a Fidesz mellett az országgyűlési választások előtt, ami miatt kígyót-békát kiabáltak rá a különböző a fórumokon.

– Nem foglalkoztat, mert nem olvasom ezeket, szemtől szembe meg senki nem jött oda hozzám – reagált Elek Gábor a kritikákra, amiket kapott.

Majd szókimondó őszinteséggel kifejtette a véleményét közéleti kérdésekben, amit úgy magyarázott meg, hogy közben hitet tett a Fradi mellett:

A politikáról és közéletről másként gondolkodom, mint a nagy többség. Ha a Fradi az NB VI-ban lesz, ha van ilyen, nyilván nincsen… Én akkor is fradista leszek. A vallásom is szent, a református felekezethez tartozom. Ezek azok az értékek, amik mellett mindig kitartok. Nálam a politika is borzasztóan egyszerűen működik. Mit kaptam, mit kapott a családom, mit kapott a szűkebb közösségem, mit kapott a szakmám?

Az Esztergom csak „barkácsolt”, nem volt elégedett

Pénteken pályára is lépett Elek Gábor csapata, az Esztergom, amely a női kézilabda NB I 20. fordulójában szűk, 30-28-as győzelmet aratott Kisvárdán az edző felesége, Szucsánszki Zita két góljának is köszönhetően.

Elek Gábor nem volt elégedett a csapata teljesítményével: – A legfontosabb a győzelem, amiért jöttünk, az megvan. Nagyjából ennyi a pozitívuma a mérkőzésnek. Sokszor fegyelmezetlenül játszottunk, olykor csak „barkácsoltunk”. A végjátékban két szerencsés gól is kellett a két ponthoz.

Az Esztergom a negyedik helyen áll az NB I-ben a Győr, a Fradi és a Debrecen mögött.