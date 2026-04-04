Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Elek GáborFradiMOL Esztergom Kézilabda

Elek Gábor reagált az őt ért mocskolódásra, és hitet tett a Fradi mellett

Csütörtökön jelentette be az Európai Kézilabda-szövetség, hogy Franciaországban rendezik meg a női Európa-liga négyes döntőjét, amelybe az Esztergom is bejutott. Elek Gábor, az együttes vezetőedzője hosszú interjút adott, amiben az őt ért támadásokra is reagált, és közéleti kérdésekben is nyíltan elmondta a véleményét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 10:58
Elek Gábor a Fradi után az Esztergom élén is sikeres Fotó: Kovács Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elek Gábor 2007 és 2023 között volt a Fradi női kézilabdacsapatának a vezetőedzője, nyert magyar bajnokságot, kétszer KEK-et, a búcsúévében pedig bejuttatta az együttest a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe. Most újra európai Final Fourra készül, ezúttal az Esztergom élén az Európa-ligában a franciaországi Dijonba utazik majd a klubjával.

Elek Gábor a Fradi után az Esztergom élén is sikeres, de politikai álláspontja miatt támadják
Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztőség

Az Esztergomban felépített sikerekről és a Fradi utáni életről is beszélt Elek Gábor és felesége, Szucsánszki Zita a Sportország című podcastben, amelyben Ballai Attila műsorvezető kérdésére a Ferencváros legendás edzője arra is reagált, hogy a közelmúltban mocskolódások érték.

Elek Gábor: Én a politikáról másként gondolkodom

Elek Gábor kiállt a Fidesz mellett az országgyűlési választások előtt, ami miatt kígyót-békát kiabáltak rá a különböző a fórumokon.

– Nem foglalkoztat, mert nem olvasom ezeket, szemtől szembe meg senki nem jött oda hozzám – reagált Elek Gábor a kritikákra, amiket kapott.

Majd szókimondó őszinteséggel kifejtette a véleményét közéleti kérdésekben, amit úgy magyarázott meg, hogy közben hitet tett a Fradi mellett:

A politikáról és közéletről másként gondolkodom, mint a nagy többség. Ha a Fradi az NB VI-ban lesz, ha van ilyen, nyilván nincsen… Én akkor is fradista leszek. A vallásom is szent, a református felekezethez tartozom. Ezek azok az értékek, amik mellett mindig kitartok. Nálam a politika is borzasztóan egyszerűen működik. Mit kaptam, mit kapott a családom, mit kapott a szűkebb közösségem, mit kapott a szakmám?

 

Az Esztergom csak „barkácsolt”, nem volt elégedett

Pénteken pályára is lépett Elek Gábor csapata, az Esztergom, amely a női kézilabda NB I 20. fordulójában szűk, 30-28-as győzelmet aratott Kisvárdán az edző felesége, Szucsánszki Zita két góljának is köszönhetően.

Elek Gábor nem volt elégedett a csapata teljesítményével: – A legfontosabb a győzelem, amiért jöttünk, az megvan. Nagyjából ennyi a pozitívuma a mérkőzésnek. Sokszor fegyelmezetlenül játszottunk, olykor csak „barkácsoltunk”. A végjátékban két szerencsés gól is kellett a két ponthoz.

Az Esztergom a negyedik helyen áll az NB I-ben a Győr, a Fradi és a Debrecen mögött. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.