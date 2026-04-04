Semjén Zsolt: Meglesz az a stabil többség, ami a kormányzáshoz kell + videó

Húsvétkor a legfontosabb gondolat, hogy az életnek van értelme, az élet az örökkévalóságra hangolt, minden cselekedetünknek örökké tartó hatása van, ezzel a felelősséggel kell élni, és ez a reményünk – mondta a Hír TV Péntek8 című műsorában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke.

Kiemelte: a húsvét üzenete az, hogy a keresztút után van a feltámadás, és tanúságot kell tennünk a nehézségek idején ahhoz, hogy kiérdemeljük az üdvösséget. Hangsúlyozta, hogy

a kereszténységet meg kell védeni a politikai küzdelmekben, a keresztény civilizáció megőrzése nem pusztán vallási kérdés, hiszen a nem vallásos európai embereknek is a kereszténység a „civilizációs anyanyelve”.

A keresztény civilizáció ma kétirányú támadás alatt áll, egyfelől a szekularista mainstream, ami kifejezetten keresztényellenes, megpróbálja relativizálni, marginalizálni a keresztény civilizációt, a másik irányból az iszlám invázió, amely nyilvánvalóan ellenségesen tekint a keresztény civilizációra – mutatott rá Semjén Zsolt. Kijelentette: a mi feladatunk, hogy Szent István örökségét megvédjük, és ehhez ellene kell mondani a szekularista mainstreamnek és meg kell állítani az iszlám inváziót – ez viszont a politikában történik.

Mi még megvédhetjük magunkat. Meg lehet tenni, és meg kell tenni, mert ha itt és most nem tesszük meg, akkor később már nem lesz erre mód

– szögezte le a miniszterelnök-helyettes. Figyelmeztetett: a balliberális oldal úgy akarja legyőzni a keresztény-nemzeti jobboldalt, hogy beengedi a muszlim tömeget, akik biztosan nem lesznek hívei a keresztény civilizációnak.

– Mi vagyunk Európa legkereszténydemokratább kormánya – mondta Semjén Zsolt. Kifejtette, a magyar embereknek szabad intézményválasztása van, így a közoktatás közel húsz százaléka egyházi, a szociális ellátásnak több mint ötven százaléka.

– Nem azért, mert a kormány így döntött, hanem mert az emberek így döntöttek. És ennek az anyagi feltételeit, az egyenlő finanszírozást Magyarország kereszténydemokrata kormánya biztosítja. Ezt meg kell védeni, mert ha nem védjük meg, akkor ez az egyházellenes, balliberális mainstream lépésről lépésre ellehetetleníti az egyházi intézményeket, ahogy azt a Gyurcsány–Bajnai-kormány idején tették – érvelt a miniszterelnök-helyettes.