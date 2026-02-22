Németh Péter, Népszava: „Szépen építgeti a kormányoldal Magyar Péter, eredetileg szexnek szánt videóját, valóságos szappanoperát kreál belőle, miközben fennen hangoztatja, hogy semmi köze hozzá. Voltaképpen maga sem tudja – nincs konkrét alany; nem tudni ki irányítja a történetet – hogy mire akarja kifuttatni. Nem tudja, mert a rejtélyes Rbnb-szoba egyelőre - e cikk megírásának pillanatáig – üres, az ott látható ágy továbbra is vetetlen, tényleg nem lehet tudni, hogy mi volt a szándék? Bemutatni Magyar Pétert „akció” közben, vagy azt a pillanatot, amikor drogért nyúl, vagy bizonyítani, hogy pedofil. Bármi lehetett, nyilván csak az tudja, aki a feltételt megrendelte, készítette. Az első pillanatban még viszonylag egyenes vonalúnak tűnt a sztori; ott az ágy, és hamarosan megjelenik benne a Tisza elnöke, valakivel. De aztán gellert kapott, feltehetően attól, hogy Magyar Péter előállt a maga verziójával, ráadásul akkori partnere, Vogel Evelin sem cáfolta, hogy az "esemény" megtörtént. Innen kezdve a pedofil változat ki lett zárva, maradt a drog lehetősége. Ezt a szálat használja és favorizálja a jobboldal, annak felvetésével, hogy esetleg drogot fogyasztott Magyar.”



