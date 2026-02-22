Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Maradt a drog lehetősége”

„Maradt a drog lehetősége”

Németh Péter
2026. 02. 22. 14:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Péter, Népszava: „Szépen építgeti a kormányoldal Magyar Péter, eredetileg szexnek szánt videóját, valóságos szappanoperát kreál belőle, miközben fennen hangoztatja, hogy semmi köze hozzá. Voltaképpen maga sem tudja – nincs konkrét alany; nem tudni ki irányítja a történetet – hogy mire akarja kifuttatni. Nem tudja, mert a rejtélyes Rbnb-szoba egyelőre - e cikk megírásának pillanatáig – üres, az ott látható ágy továbbra is vetetlen, tényleg nem lehet tudni, hogy mi volt a szándék? Bemutatni Magyar Pétert „akció” közben, vagy azt a pillanatot, amikor drogért nyúl, vagy bizonyítani, hogy pedofil. Bármi lehetett, nyilván csak az tudja, aki a feltételt megrendelte, készítette. Az első pillanatban még viszonylag egyenes vonalúnak tűnt a sztori; ott az ágy, és hamarosan megjelenik benne a Tisza elnöke, valakivel. De aztán gellert kapott, feltehetően attól, hogy Magyar Péter előállt a maga verziójával, ráadásul akkori partnere, Vogel Evelin sem cáfolta, hogy az "esemény" megtörtént. Innen kezdve a pedofil változat ki lett zárva, maradt a drog lehetősége. Ezt a szálat használja és favorizálja a jobboldal, annak felvetésével, hogy esetleg drogot fogyasztott Magyar.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.