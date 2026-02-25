Horn Gábor, Facebook: „Korai ezért ménkövetkeztetéseket levonni azok alapján, hogy ki adta le és mikor az ajánlásokat, már csak azért is, mert gyűjtés éppen a kis pártoknak jelenthet személyes találkozási lehetőséget és így talán plussz szavazatokat is végén. Nincs még itt az ideje a következtetéseknek. Az persze azért kellően természetesnek tűnik, hogy egy 2 millió potenciális szavazóval rendelkező pártnak ez egy 'kicsit' könnyebb, mint egy 2-300 ezer szavazóval rendelkező pártnak, nem beszélve a nehezítő feladatról, ami legalább 71 helyen teszi szükségessé a gyűjtést, miközben a kisebb pártok jellemzően a nagyobb városokban találhatnak szavazókra. Tehát várjunk még a következtetésekkel egy hétig.”