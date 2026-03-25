„A Tisza Párt kevesebb erkölcsi alappal indul ezen a választáson, mint az MSZP 1990-ben.”

Bálint Botond, Facebook: „Amit azonban el akarok mondani, az az, hogy bizony én is rongáltam már plakátot. Az MSZP plakátjait, az 1990-es országgyűlési kampányban. A dolog oly módon történt, hogy miután a plakáton a következő felirat volt: Jelöltünk: XY, a jelöltünk szó elején az első három betűt áthúztam tollal. Akkor és most is azt gondolom, hogy az »öltünk« kifejezés tényállításnak minősíthető bármikor egy MSZP-plakáton, ha a mondat alanya is az MSZP. Az előző egy-két évben tudtuk meg ugyanis, hogy az MSZP elődpártja, amelynek a jogutódja az MSZP, vagyis az MSZMP vezetői és korábbi tagjainak nem kis része egy tömeggyilkosokból, rablógyilkosokból, mindenféle szadistákból és szimpla rablókból, hazaárulókból álló banda. Az MSZP többi tagja meg a liberális értelmiség úgy tett, mintha nem tudná, a párttársai nem kis részének a börtönben lenne a helye. Most a Tisza Párt esetében teszi ugyanezt.”