A kiugrott tiszás szerint Magyar Péterék újabb, energiapolitikai tervet akarnak eltitkolni

„Ne legyen kétségünk, a nagyhatalmak és a környező országok szolgálatai itt dolgoznak”

Vona Gábor
2026. 03. 30. 6:41
Vona Gábor, Facebook: „Henry, Buddha, Gundalf, Mos4ik. Mintha minden idők legnagyobb crossover sci-fijének szereplőit olvasnánk. De nem. Ez nem egy univerzumokat összekapcsoló fikció, hanem a magyar választási kampány újabb gyalázatos és zavaros története. Természetesen mindkét oldalon gyártottak egy narratívát és ki-ki hovatartozásától függően hallgathatja és elhiheti őket. De hogy a valóságot meg fogjuk-e tudni valaha is, az nagyon kétséges. Én ebben a kavalkádban két dolgot – amit tényszerűnek érzek – szeretnék kiemelni. Az egyik: Magyarország geopolitikai elhelyezkedése, a kormány nemzetközi aktivitása, valamint EU- és NATO-tagságunk okán kiemelt ütközési területnek számít a külföldi titkosszolgálatok számára. Ne legyen kétségünk, a nagyhatalmak és a környező országok szolgálatai itt dolgoznak, aktívak, a választásokat is szorosan követik, a sajtóba, a civil szervezetekbe és a pártokba is beépülnek és igen, bizonyára vannak, akik befolyásolni is szeretnék az eredményeket. Egyébként ez bármennyire is mocskosnak hangzik – és nem egyszer valóban mocskos is – egyáltalán nem meglepő. Ez a titkosszolgálatok mindennapi világa. A másik dolog éppen ebből következik. Nem az az igazán megdöbbentő, ha külföldi szolgálatok – pláne háborús időkben – aktívan tevékenykednek, hanem az, ha a hazai szolgálatok nem végzik – vagy végezhetik! – jól a munkájukat.”


 

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kimaradni a világháborúból

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

