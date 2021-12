Gulyás Gergely: Az új német kormány egyértelműen az Európai Egyesült Államokat akarja

Az új német politikai irányvonal élesen szemben áll Közép-Európa társadalmi meggyőződésével, ami abban az esetben nem baj, ha az EU-ban az együttélés politikája érvényesül. Ugyanakkor az is tisztán látható, hogy minden korábbinál bonyolultabb politikai megállapodással fog zajlani a következő négy év Németországban, és mint minden németországi változásnál történt, ennek is hatása lesz Magyarországra – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében megrendezett, Németország választott című konferencián csütörtökön.

Miután a szeptemberi németországi választásokon Angela Merkel német kancellár pártja, a CDU történelmi vereséget szenvedett, illetve a kancellár sem indult a tisztségért, az egész kontinenst foglalkoztató kérdés lett, hogy milyen jövőképre számíthat Németország. Miután az új kormánykoalícióban a szociáldemokrata SPD vált a legerősebb párttá, a CDU pedig belső válságba süllyedt, az előző másfél évtizedhez képest merőben eltérő politikai csapásirányra számíthatnak az emberek.

Az új német kormány programjáról Gulyás Gergely úgy fogalmazott: nem európai, hanem nyugat-európai kormányprogram. – Tartalma rendkívül távol áll attól, amit Európa középső részén a világról és a társadalomról gondolunk. Az új német kormány egyértelműen Európai Egyesült Államokat akar – hangsúlyozta, majd hozzátette: azonban ezt már nyíltan teszi, nem az intézményi hatáskörök lopakodó bővítésével, hanem egy új európai szerződést akar.

A kancelláriaminiszter emlékeztetett: nem Magyarország az egyetlen olyan ország, amely ilyen szerződésmódosításokat nem támogat, azonban Magyarországon addig garantált a föderális törekvések elutasítása, amíg jobboldali kormánya van. Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a német kormány programja ugyan nem támogatja az illegális migrációt, azonban a legális migráció formájának támogatását és erősítését tűzte ki célul.

– Meglehetősen ellentmondásos, hogy a tengeri mentés gyakorlását erősítenék, miközben a migrációhoz vezető folyamatoktól távol tartanák magukat – mutatott rá. A kancelláriaminiszter megjegyezte: a legális migráció kapcsán Németország továbbra is egy európai elosztási mechanizmusban gondolkodnak, amelyet azonban Magyarország egyértelműen elutasít.

A német kormány családpolitikájáról Gulyás Gergely elmondta: az új kormányprogram alapján Németországban bármilyen közösséget családnak lehet nevezni. A miniszter arra is rámutatott, hogy könnyíteni fogják az abortuszt, a mesterséges megtermékenyítésnek semmilyen nemi identitásbeli vagy családi akadálya nem lehet, illetve a különböző LMBTQ-szervezetek az óvodáktól kezdve jogosultak lesznek részt venni az oktatásban.

– Különösen fontos, hogy a német program nem marad meg az ország határain belül, mert célul tűzték ki, hogy minden európai országban ugyanúgy el kell ismernie a német családmodellt – tette hozzá a miniszter, aki arra is emlékeztetett, hogy Németország ezen törekvése sérti az EU közösségi jogait, mert egyik tagállam sem szólhat bele a másik belpolitikájába.

A miniszterelnökséget vezető miniszter közös pontként emelte ki az új német kormánnyal, hogy már ők is közös európai haderőben gondolkodnak, amelyet Orbán Viktor már hosszú ideje hangsúlyoz.

A konferencián részt vett Györkös Péter, Magyarország berlini nagykövete is, aki hangsúlyozta: a CDU meggyengülésének és válságának problémája egész Európa problémája is. Az, hogy sikerül-e kijönniük a gödörből, meghatározza egész Európa jövőjét is. Mint mondta: reálpolitikai szinten Magyarországnak továbbra is együttműködésre kell törekednie a német kormánnyal.

– Vissza kell térni a 2018. júliusi Orbán–Merkel-megállapodáshoz, amikor befejezték a politikai konfliktus időszakát és megnézték, hogyan lehet mindkét ország számára pozitívan együttműködést kialakítani – fogalmazott. A nagykövet emlékeztetett: a a német ipar azóta egyre több kutatás-fejlesztési területet hozott Magyarországra, amelynek következtében magyar mérnökök és vállalkozások fejlesztései jelenhettek meg a piacon.

A berlini nagykövet kiemelte, hogy az utóbbi években a V4 országai lettek Németország legfontosabb külkereskedelmi partnerei. – Aki túl akar élni ma Európában, annak fel kell ismernie, hogy a német és a közép-európai gazdasági együttműködés az EU túlélésének alapja – hangsúlyozta, majd hozzátette: együttműködésre van szükség a védelempolitikában is.

A kulturális jövőkép eltéréseiről a nagykövet úgy fogalmazott: komoly vita lesz a jövőben, amelyet vélhetően nem az Európa jövőjéről szóló konferencia fog megválaszolni.

A beszélgetésen részt vett még Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyar–Német Intézet igazgatója, Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet igazgatója, Prőhle Gergely, Magyarország korábbi berlini nagykövete, Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, valamint Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke.

