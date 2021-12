Boris Johnson lemondását követelik a kirobbant botrány miatt

– A koronavírus ellen bevezetett új korlátozásokkal időt nyerhetünk az omikron variánssal szemben – védte meg a brit kormány legújabb szigorításait az egészségügyi miniszter csütörtökön. Sajid Javid nyilatkozatát megelőzően ugyanis kormánypárti politikusok felháborodásukat fejezték ki amiatt, hogy az új intézkedések csupán el akarják terelni a figyelmet a kormány ellen irányuló vádakról.

A konzervatív párton belüli feszültség oka, hogy Boris Johnson miniszterelnök azt követően ismertette az újabb korlátozásokat, hogy

egy kiszivárgott videófelvétel szerint a londoni kormányfői hivatal (Downing Street) munkatársai azon viccelődnek, hogy tavaly december 18-án, az országos lezárások alatt illegális bulit tartottak. Egy évvel ezelőtt Nagy-Britanniában állampolgárok millióinak tiltották meg, hogy karácsonykor rokonaikkal, barátaikkal találkozzanak.

– Mondjon le – vetette oda Sajid Javidnak William Wragg konzervatív párti képviselő az Egyesült Királyság alsóházi ülésén szerdán, miközben az egészségügyi miniszter bemutatta a kormány „B tervét”, vagyis az új korlátozáscsomagot. Az otthoni munkavégzést javasló útmutatás mellett Angliában kötelezővé válik a maszk viselése a legtöbb zárt helyen, köztük a színházakban és a mozikban, illetve oltási igazolást kell majd felmutatni a szórakozóhelyeken és a tömegrendezvényeken.

William Wragg megkérdőjelezte a bejelentés időpontját, mondván, a Downing Street ezzel megpróbálja elterelni a figyelmet a munkatársait érintő botrányról.

– Miért kellene az embereknek követniük a kormány utasításait, ha a Downing Street dolgozói sem teszik ezt meg?

– tette hozzá Mark Harper konzervatív párti képviselő is.

Allegra Stratton, Boris Johnson korábbi szóvivője ugyan úgy nyilatkozott, képzeletbeli karácsonyi buliról beszéltek a videófelvételen, a kirobbant botrányt követően könnyek között jelentette be lemondását.

– A megjegyzéseimből úgy tűnhetett, hogy nem veszem komolyan a szabályokat, amelyeket az emberek minden erőfeszítésükkel igyekeztek betartani. Sohasem akartam ilyesmit előidézni. Életem hátralévő részében bánni fogom ezeket a megjegyzéseket

– vallotta be Allegra Stratton.

Boris Johnson közölte: a kiszivárgott videófelvételen látottak őt is mélységesen felháborították, és fenntartások nélkül elnézést kér a felvételért. A miniszterelnök cáfolta, hogy megtörtént volna a karácsonyi összejövetel, ugyanakkor hozzátette, vizsgálatot folytat a kormánypárton belül. Igen ám, de közben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy két másik összejövetelt is tarthattak tavaly év végén a kormánypárton belül, így a nyomozás már mindhárom állítólagos eseményre kiterjed.

– Ha bizonyítékokhoz jutunk arról, hogy törvénysértés történt, rendőrségi ügy válhat az esetből

– jelentette be Michael Ellis konzervatív párti tisztségviselő.

Az ellenzéki Munkáspárt véleménye szerint a kormányfőnek le kell mondania, amennyiben kiderül, hogy félrevezette az embereket.

A Savanta Comres piackutató cég felméréséből pedig az derül ki, a lakosság is egyetért az ellenzékkel: a több mint ezer válaszadó 54 százaléka gondolja úgy, hogy Boris Johnsonnak távoznia kell az Egyesült Királyság kormányfői posztjáról.

A finn kormányfő is bajba keveredett. Sanna Marin, Finnország miniszterelnöke bocsánatot kért, amiért elment szórakozni szombat este azok után, hogy találkozott Pekka Haavisto finn külügyminiszterrel, akinek pozitív lett a koronavírustesztje. Miután kiderült, hogy szoros kapcsolatba került egy koronavírusos személlyel, először azt tanácsolták a miniszterelnöknek, hogy nem kell elszigetelődnie, mivel be van oltva, majd nem sokkal később ennek ellenkezőjét javasolták neki. A 36 éves szociáldemokrata kormányfő úgy nyilatkozott, a munkahelyi telefonjára kapta az üzenetet arról, hogy vonuljon karanténba, ám ezt nem vette észre, mivel otthonhagyta az eszközt. Vasárnap azonban, amikor meglátta az SMS-t, azonnal leteszteltette magát a koronavírus ellen, és az eredmény negatív lett. A finnországi szabályok szerint nem kell elszigetelődnie annak a beoltott személynek, aki kapcsolatba került egy koronavírusossal. Azt javasolják azonban az embereknek, hogy vonuljanak önkéntes karanténba ebben az esetben, amíg nem érkezik meg a teszteredményük. – Nagyon sajnálom, hogy nem értettem meg, hogy ezt kell tennem – írta a miniszterelnök a közösségimédia-oldalán.