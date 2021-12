Terjed Nagy-Britanniában az omikron, de nincs súlyos beteg

Nagy-Britanniában már a helyi közösségeken belül is terjed a koronavírus nemrégiben azonosított omikron variánsa, de nincs hír arról, hogy a fertőzöttek közül bárki is súlyosan megbetegedett volna – mondta hétfőn a brit egészségügyi miniszter.

Sajid Javid a londoni alsóház képviselőinek tartott hétfő esti tájékoztatóján elmondta: Nagy-Britanniában eddig 336 pozitív koronavírus-szűrési leletben mutatták ki az omikron változat jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt kilencvennel nőtt a szűréssel igazolt omikronfertőzések száma az országban.

Angliában hétfő estig 261, Skóciában 71, Walesben négy esetben mutatták ki az omikron variánst; Észak-Írországból még nem érkezett jelentés a jelenlétéről. Ezek a számok elenyésznek a teljes körű fertőződési adatokon belül. A brit egészségügyi minisztérium hétfő esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 51 459, a hétfővel zárult egyheti időszakban 330 918 új koronavírus-fertőződést szűrtek ki az Egyesült Királyság egészében. Az elmúlt egy hétben csaknem 7,4 millió koronavírus-szűrést végeztek országszerte.

Sajid Javid az alsóházban tartott hétfő esti tájékoztatóján közölte: a Nagy-Britanniában eddig kiszűrt omikronfertőződéses esetek között vannak olyanok is, amelyek nem kötődnek a nemzetközi utasforgalomhoz, vagyis nagyon valószínű, hogy ez a variáns számos országrészben a helyi közösségeken belül is terjed. A brit egészségügyi miniszter elmondta azt is, hogy az omikront eddig 52 országban mutatták ki.

Javid kijelentette: még nincs teljes kép arról, hogy az omikron milyen súlyosságú megbetegedéseket okozhat. Hangsúlyozta ugyanakkor: a minisztériumba nem érkezett jelentés arról, hogy az omikron vírusváltozattól Nagy-Britanniában megfertőződöttek közül bárkinél is kórházi kezelést igénylő súlyos betegség alakult volna ki. A brit kormány azonban időt szeretne nyerni a korábbi változatokhoz képest jelentős mutációkat tartalmazó variáns tanulmányozásához, ezért elrendelte, hogy keddtől a külföldről Angliába utazóknak kivétel nélkül koronavírustesztet kell végeztetniük indulásuk előtt – mondta hétfő esti parlamenti felszólalásában a brit egészségügyi miniszter.

A brit idő szerint hajnali négy órakor, közép-európai idő szerint 5 órakor életbe lépő szabályozás alapján a teszt PCR típusú vagy gyorsteszt egyaránt lehet, de az angliai beutazáshoz igazolni kell a szűrés negatív eredményét. A szűrést az indulás időpontja előtt legfeljebb 48 órával lehet elvégezni. Javid hétfői alsóházi felszólalásában hangsúlyozta: átmeneti intézkedésekről van szó, arra az időre, amíg nincs teljesebb kép az omikron variánsról. A miniszter hozzátette: a kormány már a jövő héten felülvizsgálja e rendelkezéseket, és tájékoztatja ennek eredményéről a parlamentet.

Borítókép: A koronavírus-járvány miatt védőmaszkokat helyeztek el egy kosárban egy londoni üzlet bejáratánál 2020. július 24-én (Fotó: MTI/AP/Frank Augstein)