Trump győzne, ha most tartanák az elnökválasztást

Donald Trump volt amerikai elnök legyőzné Joe Biden jelenlegi elnököt, ha most tartanák az elnökválasztást − derül ki a Harvard CAPS/Harris Poll közvélemény-kutatásából. – Biden mélyrepülése növelte Trump népszerűségét minden fronton – közölte a The Hill hírportállal Mark Penn politikai elemző.

A felmérésben a szavazók 48 százaléka nyilatkozott úgy, hogy támogatná Trumpot, míg Bidenre 45 százalék szavazna.

További nyolc százalék volt bizonytalan a választást illetően. Biden a városi szavazóknál húsz százalékponttal, a külvárosiaknál négy százalékponttal kapna többet ellenfelénél, Trump azonban 33 százalékkal győzne a vidéki szavazók között.

A közvélemény-kutatás során kiderült az is, hogy a megkérdezettek elégedetlenek Biden járványügyi intézkedéseivel, illetve azzal, ahogy kivonta az amerikai katonákat Afganisztánból. A hírportál megjegyzi azt is, hogy Trump óriási előnnyel rendelkezik bármely más potenciális republikánus ellenfelével szemben: a republikánus szavazók 67 százaléka a volt elnököt támogatná az elnökválasztáson. A lap kiemeli, hogy a fenti közvélemény-kutatás több felmérésekkel együtt jelzi azt is, hogy Trump 2024-ben valószínüleg megpályázza a republikánusok elnökjelöltséget.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök nagygyűlést tart 2021. július 3-án a floridai Sarasotában. (Fotó: Eva Marie Uzcategui/Getty Images /AFP )