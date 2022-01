2024-ben újra Clinton–Trump párharc lehet az elnöki posztért

Visszatérhet az amerikai politika élvonalába Hillary Clinton, sőt 2024-ben újra indulhat az elnökválasztáson

– olvasható az amerikai sajtóban. A Demokrata Párt két politikusa szerint Clinton lenne a „legjobb választás” a demokratáknak a 2024-es elnökválasztáson, ahol potenciálisan másodszor is megmérkőzhet Donald Trump korábbi republikánus elnökkel.

Tekintettel annak a lehetőségére, hogy a demokraták elveszthetik a kongresszus feletti irányítást 2022-ben, arra számíthatunk, hogy Clinton olyan tapasztalt jelöltként pozícionálja majd magát, hogy képes legyen új és sikeresebb útra vezetni a pártot

− jelezte Douglas E. Schoen, Clinton korábbi kampánytanácsadója és Andrew Stein New York-i demokrata párti politikus a The Wall Street Journal-ban megjelent közös nyilatkozatában. A volt elnökjelölt a közelmúltban több olyan interjút is adott, melyben lehetséges indulására tett utalásokat, emiatt kapott szárnyra a visszatéréséről szóló feltételezés. A Clinton körüli pletykákat felerősíti az is, hogy Joe Biden elnök gyengén szerepel, és egyébként sem biztos, hogy 82 évesen szívesen indulna az újraválasztásáért. A Quinnipiac Egyetem napokban közzétett közvélemény-kutatása szerint az amerikaik 57 százaléka elégedetlen Biden gazdasági teljesítményével, 54 százaléka külpolitikájával, 55 százaléka koronavírus-járvány elleni harcával. Emellett a jelenlegi elnököt gyakran kritizálják többek között az emelkedő benzinárak, az infláció miatt is.

Amennyiben Hillary Clinton 2008 és 2016 után harmadszor is indulna az elnökválasztáson, könnyen lehet, hogy újra megmérkőzik az előző elnökkel, Donald Trumppal, aki továbbra is a legnépszerűbb választás a republikánus szavazók körében. A volt államfő többször tett utalást arra az elmúlt hónapokban, hogy 2024-ben újraindul az elnöki posztért. Ezt támasztja alá Andy Biggs republikánus kongresszusi képviselő szerdai nyilatkozata, szerinte Donald Trump 2024-ben megpróbálja visszaszerezni korábban elvesztett pozícióját.

Soha nem mondta ezt nekem, de én személy szerint úgy gondolom, hogy indulni fog az elnökválasztáson, ha egészsége megengedi

– nyilatkozta egy rádióműsorban a jelenleg 75 éves Trumpról.

