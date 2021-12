Megállíthatatlan zuhanórepülésben Joe Biden népszerűsége

Nagyon nem indult jól Joe Biden mandátuma; az amerikai elnök szinte csak kudarcaival és botrányaival vetette észre magát. Különösen kínos az egyik legutóbbi fiaskó: a Daily Mail brit bulvárlap értesülései szerint a 78 esztendős politikus nem átallott odaszellenteni egyet, miközben Kamilla cornwelli hercegnével csevegett a glasgow-i klímacsúcson. – Hosszú volt és hangos, képtelenség volt nem észrevenni – emlékeztek vissza a történtekre az eset fültanúi. De az európai kiruccanást egyébként sem lehetett éppen sikertörténetnek nevezni, az amerikai elnököt korábban lencsevégre kapták, amint elszundikál a konferencián, valamint azért is célkeresztbe került, amiért több tucat autóból álló konvojjal érkezett „megmenteni a klímát”.

A folyamatos baklövéseket pedig népszerűsége is komolyan megérzi. A közvélemény-kutatások már októberben azt mutatták, hogy a támogatottsága 11,3 százalékot zuhant, alulmúlva a II. világháború óta minden elnököt, és a csökkenést azóta sem sikerült megállítania.

Ami miatt viszont igazán komolyan fájhat a feje, hogy nem csupán ellenlábasai, de még támogatói köreiben is egyre elutasítottabb. A The Washington Post legfrissebb felmérése szerint például míg júliusban tízből hét demokrata támogatta Joe Bident, most mindössze négy. A lap értesülései szerint látják a problémát a párton belül is, de abban reménykednek, hogy a gazdaság javulásával és a járvány enyhülésével párhuzamosan a számok is megindulnak felfelé. Nagy a tét, hiszen a következő, 2024-es elnökválasztás ugyan még messze van, de jövő novemberben úgynevezett félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, és jelentős az esélye annak, hogy a demokraták elveszítik szűk többségüket a képviselőházban és a szenátusban.

Ez a fordulat pedig tovább szűkítené Joe Biden mozgásterét, ami alighanem már a három év múlva esedékes újrázásra is hatással lehetne. Már ha egyáltalán ringbe száll, egyik bizalmasa, a korábbi demokrata szenátor Chris Dodd ugyanis a minap a The New York Timesnak nyilatkozva felvetette annak a lehetőségét,

hogy Joe Biden nem méreti meg magát 2024-ben.

Ez egyébként ellentmondana az amerikai elnök eddigi nyilatkozatainak, de kérdés, mit mutatnak majd a felmérések. És persze, hogy kit indítanának a helyére? Chris Dodd szerint elképzelhetetlen, hogy Kamala Harris ne lenne ott a befutók között, csakhogy a jelenlegi alelnök sem nyújt túl meggyőző teljesítményt.

Az alelnök nem sok sikerrel próbálkozott a nemzetközi porondon is feltűnni. Fotó: Christophe Ena

Az „elnök jobbkezével” – akit már a kampányban sokan úgy emlegettek, mint a jövő reménységét – különösebben senki nem törődik, éppen a múlt héten tett többnapos látogatást Franciaországban, de az Emmanuel Macronnal folytatott tárgyalásain kívül különösebben rá sem hederített a média. Ráadásul nemcsak a nemzetközi porondon, de hazájában is meglehetősen észrevétlen. Egy novemberi közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek alig 28 százaléka elégedett a teljesítményével.

