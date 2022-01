Bukarest: lehetséges az orosz vizit a kölcsönösség elve alapján

Nem lát problémát abban Bogdan Aurescu román külügyminiszter, hogy a kölcsönösség elve alapján Oroszország vagy bármely más fél képviselői meglátogassák a deveselui katonai bázist.

– Semmilyen rejtegetnivalónk nincs Deveseluban

– fogalmazott a bukaresti diplomácia irányítója.

Az Agerpres hírügynökség által idézett tárcavezető szerint a dél-romániai bázis nem fenyegeti Oroszországot, erről személyesen is meggyőződhetnek az orosz fél képviselői, ha meglátogatják a létesítményt. Aurescu ugyanakkor kihangsúlyozta:

amennyiben az oroszok ellenőrizni kívánják a deveselui bázist, akkor a NATO-tagállamok – beleértve Romániát – képviselőinek is lehetőséget kell teremteni oroszországi katonai létesítmények, például rakétaütegek meglátogatására.

Romániában 2016 májusában avatták fel az Aegis Ashore rakétavédelmi rendszert befogadó támaszpontot Deveseluban. A NATO szerint a romániai és lengyelországi elfogó rendszer nem rendelkezik támadó jellegű kapacitásokkal, és nélkülözhetetlen az euroatlanti térség védelme szempontjából, Oroszország viszont biztonsági fenyegetésként beszél róluk, azt állítva, hogy kilövőállásaik Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmasak. Aurescu televíziós interjújában azt is elmondta:

Románia kijevi külképviseleti személyzetének hozzátartozói elhagyhatják Ukrajnát, ha ezt jónak látják, de a jelenlegi biztonsági helyzetben nincs szükség a román diplomaták hazahívására.

Egy, az MTI által is ismertetett friss romániai közvélemény-kutatás szerint a románok csaknem kétharmada úgy értékeli, hogy Oroszország fenyegetést jelent Románia számára az ukrajnai feszültségek közepette. Több mint ötven százalékuk értett egyet azzal, hogy NATO-csapatok érkezzenek Romániába. A megkérdezettek többsége jogtalannak tartja a NATO kelet-európai kivonulására vonatkozó orosz elvárást. Az MTI által is idézett felmérés szerint a romániaiak 64 százaléka vélte úgy, hogy Oroszország fenyegetést jelent Románia számára, 21 százalékuk pedig nem tart ettől. A megkérdezettek 53 százaléka egyetért azokkal a bejelentésekkel, miszerint az Egyesült Államok és Franciaország is kész csapatokat küldeni Romániába, 18 százalékuk helyteleníti ezt.

Borítókép: Vasúti kocsiból emelnek ki egy amerikai harckocsit a Mihail Kogalniceanu légi bázison 2017. február 14-én (Fotó: AFP/Daniel Mihailescu)