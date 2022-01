Csökkent a felvidéki magyarok száma, de nem drasztikusan

Szlovákia statisztikai hivatala csütörtökön folytatta a 2021-es népszámlálás egyes eredményeinek ismertetését – számolt be róla a ma7.sk felvidéki magyar hírportál. Hazánk szempontjából a legérdekesebb adat az, hogy az országban hány magyar nemzetiségű polgár él. A tavalyi népszámlálás volt az első, amelyen két nemzetiséget is megjelölhettek a polgárok.

Az első helyen 422 775 lakos vallotta magát magyar nemzetiségűnek (az összlakosság 7,75 százaléka), a második helyen pedig 34 089 lakos. Ez összesen 456 864 lakost jelent.

A ma7.sk felhívta a figyelmet arra: a kisebbségi jogok érvényesítésénél jelenleg csak az első helyen feltüntetett hovatartozás számít.

A most közölt adat azt is jelenti, hogy a rendszerváltás óta most először nem zuhant jelentősen a magyar nemzeti közösséghez tartozó szlovákiai állampolgárok száma.

1991-ben mintegy 567 ezren, 2001-ben 521 ezren, 2011-ben 458 ezren vallották magukat magyarnak.

A 2021-es népszámlálás során az ország lakosságának 83,8 százaléka vallotta magát szlovák nemzetiségűnek.

A statisztikai hivatal által közöltekből az is kiderül: Szlovákia lakosságának közel 82 százaléka vallja magát szlovák anyanyelvűnek,

a magyar anyanyelvű állampolgárok alkotják a második legnagyobb csoportot, ami a teljes lakosság 8,5 százaléka, pontosan 462 175 személyt jelent.

Ez érdekes módon több, mint a magyar nemzetiséget az első két helyen megjelelő polgárok száma együttesen. A tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest viszont csökkent a magyar anyanyelvűek száma, 2011-ben még 508 714-en voltak.

Roma anyanyelvűnek több mint százezren vallották magukat tavaly, ez 1,84 százalékát teszi ki a teljes szlovákiai népességnek. Az egyéb anyanyelvűek aránya nem éri el az egy százalékot, ide tartoznak a ruszinok, a csehek, a németek, a lengyelek, az ukránok és a vietnamiak.

Borítókép: A Nádas ifjúsági néptáncegyüttes a XIX. Felvidéki Magyar Bálon a szlovákiai Libád kultúrházában 2016. január 23-án. (Fotó: MTI Fotó: Komka Péter)