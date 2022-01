Eredménytelenül zárult az olasz elnökválasztás ötödik fordulója

A jobbközép koalíció pártjai Maria Elisabetta Casellati a Hajrá, Olaszország! (FI) politikusa, a felsőház elnöke nevét dobták az urnába az ötödik napjához érkezett elnökválasztás újabb fordulóján, mely ismét többség nélkülinek bizonyult. A következő voksolás péntek késő délután kezdődik.

A péntek délelőtti fordulón a legtöbb szavazatot a jobbközép jelöltje Maria Elisabetta Casellati kapta, de az általa szerzett 382 voks nem volt elegendő az elnökválasztáshoz szükséges többséghez, amely 505 szavazatot jelent.

A tartózkodók száma 406 volt. Az államfőválasztás hatodik fordulóval folytatódik pénteken 17 órától, melynek eredménye az éjszakai órákban várható. Ha az is többség nélkül zárul, a következő szavazási fordulót szombat délelőtt tartják meg, amelyet újabb, szombat délutáni voks is követhet. Maria Elisabetta Casellati jelölését a jobbközép színeiben Matteo Salvini a Liga vezetője péntek délelőtt jelentette be. A baloldali Demokrata Párt (PD) és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) azonnal jelezte, hogy nem támogatja Casellatit, mivel a FI politikusát nem tartják „pártok feletti” jelöltnek. A PD és az M5S nemet mondott a Matteo Salvini javasolta közös egyeztetésre is, majd tartózkodott a voksoláson.

Sajtótájékoztatóján Matteo Salvini azt hangoztatta, hogy a baloldal nem tesz mást, mint megvétózza a jobboldal javasolta jelölteket.

Giuseppe Conte, az M5S elnöke „az intézményes korlátok feszítésének” nevezte Maria Elisabetta Casellati jelölését, mivel a szenátus elnökeként a második legmagasabb állami tisztséget tölti be, és kudarcot vallott jelölése gyengítette szenátusi szerepét. Elemzők szerint a jobbközép tesztnek szánta az ötödik fordulót, előrelépésnek a hétfőtől folyamatosan eredménytelenül záruló fordulók után, amelyeken egyik politikai oldal sem állított jelöltet. Nem tudni, hogy a péntek délutáni hatodik fordulóban a jobbközép ismét Casellatira szavaz-e, vagy megvárja, hogy a baloldal jelöljön valakit. Luigi Di Maio, az M5S politikusa, külügyminiszter úgy nyilatkozott: „a helyzet komplikálttá vált”. Matteo Renzi volt kormányfő, az Élő Olaszország (IV) vezetője kijelentette, hogy továbbra is a miniszterelnök Mario Draghi és a kereszténydemokrata Pierferdinando Casini számít a legesélyesebb jelöltnek. Renzi hozzátette, nem zárja ki, hogy Sergio Mattarella államfőnek kell maradnia az elnöki palotában.

Borítókép: Matteo Salvini, a Liga párt vezetője (balra) a római parlamentben, ahol az olasz elnökválasztás ötödik fordulója zajlik 2022. január 28-án (Fotó: MTI/EPA/LaPresse/Pool/Roberto Monaldo)