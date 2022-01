Lapozó: Dániában már tombol az új típusú omikron-variáns

Spanyolország négy vadászgépet küld Bulgáriába az ukrán–orosz konfliktus miatt

A spanyol kormány egyebek mellett a vadászgépekkel akarja növelni a NATO erejét Bulgáriában Oroszországgal szemben. Az Atlanti Szövetség forrásai szerint négy Eurofighter vadászgép érkezik a következő hetekben a térségbe, hogy erősítse Bulgária légvédelmét. A miniszterek tanácsa tavaly december 21-i ülésén hagyta jóvá a bolgár területen történő bázistelepítést, hogy NATO-, ENSZ- és EU-s missziókban vegyen részt. Az Ukrajna és Oroszország közötti egyre súlyosabb konfliktus miatt a tervezettnél korábban küldik oda a gépeket. A négy spanyol vadászbombázó két hónapig marad Bulgáriában, és a NATO által kidolgozott terv keretében hajtja végre feladatait, ami magában foglalja a Fekete-tenger feletti megfigyelő járőrözést is. A spanyol légierő hat Eurofighterből és 130 katonából álló különítményét már tavaly februárban és márciusban is bevetették, akkor a romániai Konstancában, ahonnan 400 repülést hajtottak végre. A különbség a két bevetés között az, hogy jelenleg az ukrán határon több mint 100 ezer orosz katona állomásozik. Spanyolország ezt megelőzően pénteken már két hadihajót küldött Ukrajnának.

Forrás: elpais.com

Algéria nem fogad vissza Franciaországból egyetlen kitoloncolt migránst sem

A francia oknyomozó portál, a Mediapart birtokába került bizalmas belügyminisztériumi dokumentumok szerint Algéria nem fogadja vissza a Franciaországban illegálisan tartózkodó és onnan hivatalos végzéssel kitoloncolt állampolgárait.

A francia belügyminisztérium feljegyzése szerint Algír még tavaly év végén utasítást adott minden konzulátusának, hogy nem állíthatnak ki hazatérési engedélyeket a kiutasított algériaiaknak. Az észak-afrikai ország hatóságai ráadásul azonnal törölnek minden olyan repülőjegy-foglalást, amelyet a francia belügyminisztérium kezdeményezett.

A francia vezetés ugyan válaszul elrendelte, hogy az önként távozó migránsok a jövőben maguknak vegyék meg a repülőjegyeket, de az ország elhagyására felszólítottak többsége továbbra is a belügyminisztérium által erővel kitoloncolandó csoportban marad.

Forrás: valeursactuelles.com

Dzsihádra felszólító weboldalt tiltott be a francia belügyminiszter

A francia belügyminiszter vasárnap az M6 televízió képernyőjén jelentette be, hogy elrendelte a 2012-ben létrehozott és az Egyenes út névre keresztelt szalafista weboldal felszámolását.

Az online felület évek óta a francia hatóságok megfigyelése alatt áll, Gérald Darmanin elmondása szerint a portálnak jelentős szerepe volt a radikális iszlamista tanok terjesztésében, a gyűlöletkeltésben és a dzsihád hirdetésében. A belügyminiszter szerint a portál egyfajta online kiadóként funkcionált, amely a francia titkosszolgálatok által is megfigyelt radikális imámok prédikációiról készült felvételeket is sugározta. A weboldal egyik ilyen állandó prédikátora volt a pantin-i mecset volt imámja, Ibrahim Abou Talha is, akit a francia történelemtanár, Samuel Paty lefejezése után eltávolítottak a mecset éléről, mert megosztotta a hívek között azt a videót, amelyben az egyik diák apja a muszlim diákok elleni diszkriminációval vádolta a tanárt, és amely az oktató lefejezéséhez vezetett.

Ugyancsak az Egyenes út weboldal radikális prédikátorai között szerepelt az a Youssef Abou Anas is, aki az Ecquevilly településen bezárt mecset egykori, szalafista imámjaként tartanak azóta is számon a francia hatóságok. Abou Anas rendszeresen szólította fel híveit a nők, a zsidók és a keresztények elleni erőszakra.

Forrás: valeursactuelles.com

Új omikron-variáns válik uralkodóvá Dániában

A skandináv országban az év második hetében a fertőzések 45 százalékáért már a BA.2 névre keresztelt új koronavírus-változat volt felelős. Egyelőre nem tisztázott, hogy az új koronavírus-variáns milyen tulajdonságokkal rendelkezik, de a gyors terjedés azt jelentheti, hogy fertőzőbb, mint az omikron eddigi változata, a BA.1, és az új mutáció a korábbi rovására terjeszkedik. A dán szakhatóság, az SSI arra számít, a vakcinák megfelelő védelmet nyújtanak ez esetben is a súlyos betegség kialakulásával szemben. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy a BA.1-es változattal fertőzöttek nem kapnak immunitást a BA.2-es változattal szemben, és így hamarosan újra megfertőződhetnek – mondja Anders Fomsgaard, az SSI víruskutatója a dán TV2-nek. Kiemelte, hogy fontos különbség, hogy a BA.2-t csak teljes genom szekvenálás segítségével lehet azonosítani, ami viszonylag hosszú időt vesz igénybe. Az a gyors módszer, amely lehetővé tette a BA.1 valószínű eseteinek azonosítását az úgynevezett S génvesztés segítségével, nem működik BA.2-n. Ezért „lopakodó omikronnak” nevezték el az új verziót.

Forrás: SVT, TV2

