Szlovéniában is újabb szigorításokat vezetnek be

Szlovéniában hétfőtől tízről hét napra rövidítik a kötelező hatósági karantén időtartamát, és újabb szigorításokat vezetnek be a tömegközlekedési eszközök használatánál – közölte a szlovén kormányzati kommunikációs hivatal (UKOM) szombaton. Az új szabályok értelmében rövidül a koronavírustesztek érvényességi ideje a határátlépésnél is: azok, akiket nem oltottak be és nem estek át a fertőzésen, a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 24 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén gyorsteszt felmutatásával léphetik át a határt. Ez korábban 72, illetve 48 óra volt.