Menekülnek Ukrajnából a román kisebbségiek is

Ötvenezerhez közelít a háború elől Románia felé menekülő állampolgárok száma. Sokan közülük rövid idő után el is hagyják az országot, Magyarország felé veszik az irányt nyugat-európai úti céllal. Eddig száznál is kevesebben folyamodtak menekültstátusért.

A menekültek száma folyamatosan emelkedik, naponta több mint tíz százalékkal többen érkeznek Romániába.

A román határrendészet erősítést vezényelt a román–magyar határ legforgalmasabb átkelőire (az Arad megyei Nagylakra, illetve a Szatmár megyei Petére és Csanálosra), ahol torlódás alakult ki a nyugatra tartó ukrán állampolgárok miatt.

Egy jó barátom rám bízta a feleségét és a gyermekeit. Máramarosszigetnél vettem fel, és Csehországba, a rokonokhoz viszem őket

– mondta a Maszol erdélyi hírportálnak egy, az autósorban várakozó, egyébként szatmári rendszámú autót vezető férfi. Közben több jótékonysági akció is szerveződik, a Facebookon sokan ajánlanak fel szállást akár több hétre is az Ukrajnából érkezőknek. Van olyan szálloda is, amely ingyen fogadja az ukrán állampolgárokat rövid időre.

A legforgalmasabb északkelet-romániai határátkelőnél, a Suceava megyei Szeretvásár közelében harminc sátorból álló mobil menekülttábort hoztak létre, egy másikat pedig Máramarosszigeten szereltek fel.

Az összecsukható ágyakkal, hálózsákokkal, áramellátással, klimatizálással és tábori konyhával rendelkező táborok mindegyike legalább kétszáz menekült elszállásolására alkalmas. A szeretvásári átkelőhelyen óriási a torlódás, az autósor tizenöt kilométeres. A bukaresti külügyminisztérium más határátkelők felé irányította az Ukrajnából érkezőket. Folyamatban van a szeretvásári stadionnál egy menekülttábor kialakítása is, ahol legfeljebb hetvenkét órán át maradhatnak a menekültek, ezt követően a román hatóságok más szálláshelyekre irányítják őket. A dél-kelet romániai Tulceánál is sok menekült érkezik Romániába.

A menekültek között nagy létszámban vannak román ajkúak. Ukrajnában – Csernovici régióban, a Kárpátalján, illetve Észak-Bukovinában – több mint négyszázezer románul beszélő ember él, egy részük románnak, de sokan közülük moldovainak vallják magukat.

Borítókép: Ukrajnából elmenekült emberek az ukrán–román határ romániai oldalán Siretben 2022. február 26-án (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)