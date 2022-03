Alááshatja az ukrán háború az USA közel-keleti kapcsolatait

Annak ellenére, hogy Joe Biden amerikai elnök mindent megtesz annak érdekében, hogy globális egységfrontba tömörítse a világ népeit az Ukrajnát megtámadó Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, Washington két legjelentősebb közel-keleti szövetségesét láthatólag nem hatják meg ezek az erőfeszítések. A jelek arra mutatnak, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia különutas politikája repedéseket okozott az USA eddig szilárdnak tűnő helyi kapcsolatrendszerén. Történt ugyanis, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök a múlt héten – 2011 óta először – az emírségekbe látogatott, és találkozott Abu-Dzabi és Dubaj uralkodóival, hiába intette óva Washington a térség arab államait damaszkuszi kapcsolataik normalizálásától.

Aszad ráadásul a megelőző héten teljes támogatásáról biztosította Oroszország Ukrajna elleni offenzíváját.

Az amerikai köldökzsinórról való leszakadásra utal az is, hogy nem sokkal korábban az emírségek tartózkodott az ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülésének az Oroszország ukrajnai támadását elítélő szavazásán. Olyan hírek is lábra kaptak, hogy Rijád és az emírségek visszautasított volna egy Bidennel folytatandó telefonbeszélgetést. Szaúd-Arábia „bűneit” még az is tetézi, hogy a sivatagi királyság Kínával folytat tárgyalásokat, hogy – az Oroszország elleni amerikai szankciókat megkerülve – ezentúl nem dollárban, hanem jüanban számolják el az olajkereskedelmi ügyletek egy részét – foglalja össze a fejleményeket az al-Dzsazíra pánarab hírportál.

Elemzők szerint a két ország viselkedésének változása üzenet Washingtonnak, miszerint a valódi érdekeik szerint cselekszenek.

Persze szó sincs a kapcsolatok megszakításáról, hiszen ezentúl is az USA marad Abu-Dzabi biztonságának legfőbb garantálója, különösen azóta, hogy a térség arab államai hajlanak a megromlott izraeli kapcsolatok normalizálására. Az emírségek mindemellett bízik benne, hogy nem kell majd túl nagy árat fizetnie „renitens” magatartásáért – annak ellenére, hogy nagyon kiábrándította és felbosszantotta Washingtont a szíriai elnök fogadásával, amit az USA az Aszad-kormányzat legitimizálására tett kísérletnek értelmezett.

Miután az Egyesült Államok – egy sor egyéb szankció mellett – embargót mondott ki az orosz olaj- és gázimportra, olajtermelésük növelésére szólította fel az Öböl menti államokat az időközben elszabaduló energiaárak letörése érdekében. Az OPEC és a köré tömörült kartell – köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – azonban kijelentette, hogy ragaszkodik az érvényben lévő, és a piaci egyensúly fenntartásához szükséges termelési tervhez. Megfigyelők szerint mind Rijád, mind az emírségek Biden gyengeségeit – alacsony elfogadottság, Afganisztán kaotikus elhagyása, törvényalkotási hiányosságai – akarják kihasználni álláspontjaik megerősítésére és érdekeik hatékonyabb érvényesítésére, azaz

úgy gondolhatják, hogy a bekeményítéssel több engedményt tudnak elérni.

Biden viszont az arab olajcsapok nyitva tartása érdekében kénytelen kerülni a súlyos konfrontációt.

Moszkvai látogatás. Abdalláh bin Zajid Ál Nahján, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere a múlt héten Moszkvába látogatott, ahol kijelentette: országa kész együttműködni az Egyesült Államok és Európa szemében törvényen kívüli Oroszországgal a globális energiabiztonság javítása érdekében. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megköszönte az Egyesült Arab Emírségek „kiegyensúlyozott” álláspontját az ukrajnai válsággal kapcsolatban.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadja az Egyesült Arab Emírségek külügyminiszterét, Abdalláh bin Zajid Ál Nahjánt Moszkvában 2022. március 17-én (Fotó: MTI/AP/Reuters pool/Evgenia Novozhenina)