Hidvéghi Balázs: Segíteni kell az Ukrajnából menekülteket fogadó tagállamokat

– Most különösen fontos, hogy az Európai Unió politikai érettségről tegyen tanúbizonyságot. Most egységre van szükség, segíteni kell azokat a tagállamokat, amelyek a legtöbb menekültet fogadják – mondta Hidvéghi Balázs magyar újságíróknak szerdán Brüsszelben azután, hogy felszólalt az Európai Parlament ukrán háborúról szóló vitáján. A testület a franciaországi rendkívüli EU-csúcs következtetéseit, valamint a holnapi uniós csúcsértekezlettel szembeni várakozásait vitatta meg. Mint arra a Fidesz európai parlamenti képviselője nyilatkozatában és felszólalásában is emlékeztetett, jelenleg az Európai Unióba érkező, valaha látott legnagyobb menekülthullámot Közép-Európa országai, így Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Románia kezelik, ezen országok fogadják a legtöbb menekültet. – Óriási számokról beszélünk, csak Lengyelország több mint kétmillió menekültet fogadott, Magyarország esetében pedig már hatszázezer körül mozog a mai napig érkezettek száma – szemléltette a politikus. Hangsúlyozta, már

az ukrán háború kitörése előtt sem volt elfogadható, hogy Magyarországgal szemben politikai támadássorozat zajlik Brüsszelben, és az uniós források visszatartásával fenyegetik az országot, ugyanúgy, ahogy Lengyelországot is.

– Itt az ideje, hogy minden, Magyarországnak és Lengyelországnak járó uniós forrást azonnal az országok rendelkezésére bocsássanak – hangsúlyozta a politikus, azt is hozzátéve: a már említett közép-európai tagállamok jelenleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden rászorulónak segítséget nyújtsanak; az ukránoknak segítők pedig maguk is segítséget érdemelnek. – Kerülnünk kell az olyan lépéseket és nyilatkozatokat, amelyek a konfliktus eszkalálódásához vezethetnek – folytatta Hidvéghi Balázs, nyomatékosítva: most minden erőfeszítésünkkel a békéért kell dolgoznunk; tárgyalásos rendezésre, minél hamarabb megvalósuló tűzszünetre és békemegállapodásra van szükség.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője. (Forrás: MTI)