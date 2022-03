Újabb európai ország vezet be gabonakiviteli tilalmat

Az azonban, hogy mi lesz a fennmaradt mennyiséggel, még bizonytalan. Az Ukrajnában zajló háború miatt ugyanis a gabona – főként a búza – ára nagyot ugrott a nemzetközi tőzsdéken. Szerbiában így most stratégiai döntéssé vált, hogy mi legyen a búza sorsa. Félő ugyanis, hogy a kenyérgabonát jelenleg silókban tároló felvásárlók – kihasználva a remek értékesítési feltételeket – eladják a készleteiket. Ez azonban azzal fenyeget, hogy az ország tartalék nélkül marad, ha pedig nincs búza, a kenyér ára gyorsan megugorhat és általános drágulási hullámot generálhat.

Az előzetes bejelentések szerint úgy tűnik, ez nem történik meg. Alekszandar Vucic államfő az elmúlt napokban már többször is megemlítette, hogy az ország várhatóan kiviteli tilalmat vezet be a búzára vonatkozóan. Vucic ugyanakkor arra is utalt, hogy ez valószínűleg nem lesz teljes tilalom, hanem egyfajta korlátozás – vagyis az állam határozza majd meg, hogy mennyi búza és milyen feltételekkel hagyhatja el az országot.

Elszabadultak az árak

Félve nézek a telefonomra, mert mostanában csak egyre rosszabb hírek jönnek

– fogalmazott a szerb államfő. Mint mondta, a búza ára már az egekben van, pálmaolajat pedig nem is lehet találni. Azt is kiemelte, hogy a pánik egyre gyakrabban tapasztalható az üzletekben, pedig erre semmi okuk nincs az embereknek. „Pánikot keltett, hogy az egyik bevásárlóközpontban valakik kiürítették a polcokat, mindent felvásároltak, amit találtak. De ezek a polcok egy órával később már újra tele voltak, vagyis nincs hiány áruból” – magyarázta. Hozzátette: Szerbia feltöltötte árutartalékait, mindent megvett, ami kell, egyedül tejporra vár, de már arra is leadta a rendelést.

Tartható-e az olcsó kenyér?

Szerbiában tavaly november óta kormányrendelet szabályozza a kenyér minimális árát. Ez 46 dinár, vagyis nagyjából 40 eurócent. A pékek kötelesek az általuk készített kenyér legkevesebb 30 százalékát ennyiért adni. A rendeletet hat hónapra hozták meg, vagyis május 9-ig van érvényben. Hogy meghosszabbítják-e, egyelőre nem tudni. Szerbiában emellett több más termékre vonatkozóan is árstopot vezettek be még tavaly – egyebek mellett a liszt ára sem lehet magasabb, mint november 15-én volt.

A vajdasági gabonatermesztők és -felvásárlók reménykednek. Abban bíznak, hogy az állam mégis jóváhagy valamennyi kivitelt, az elszabadult áraknak köszönhető extrabevételből pedig nekik is jut. Mint mondják, ha maradnak a mostani búzaárak, megéri búzát vetni. De félelmük is van: a háború miatt ugyanis a műtrágyaárak is az egekbe szöktek. Megfelelő tápanyag-utánpótlás nélkül pedig nem lehet jó minőségű búzát termeszteni.

Mi lesz a liszttel és a tésztával?

Szerbiának akár gazdasági előnye is származhat a jelen helyzetből

– erről beszélt a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke. Mint magyarázta,

Oroszország és Ukrajna adja a világ búzatermelésének 28, kukoricatermésnek 19 százalékát. Ha az egyikben háború van, a másik ellen pedig szankciókat vezetnek be, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy lisztellátási problémák is lehetnek. Ha Szerbia kormánya korlátozza is a gabona kivitelét, lisztet és tésztát még exportálhatnak

– fejtette ki elképzelését Pásztor István.

