Egy nyugati cikk, amely kivételesen nem Orbán Viktort szidja

Miért nyer állandóan Orbán Viktor? – teszi fel a kérdést a The Spectator című brit jobboldali lap, amit a Mandiner.hu szúrt ki. Ez a cikk azonban ahelyett, hogy felmondaná a szokásos nyugati mantrát – például, ahogy a CNN már egyenesen „autoriter vezetőnek” bélyegezte a magyar miniszterelnököt –, igyekszik mélyebbre ásni.

A szerző figyelmeztet, hogy ahelyett, hogy az ellenzék tisztességtelen játékszabályokról panaszkodna, ideje lenne saját magukban keresni a bukásuk okát.

Rámutat például, hogy a koalíciós partnerek máris egymásnak estek, és legelőször is Márki-Zay Péteren vezetik le keserűségüket. De emlékeztet arra is, hogy legnagyobb problémájuk az volt, hogy kizárólag az Orbánnal szembeni gyűlöletük egyesítette őket, miközben nem nyújtottak pozitív alternatívát Magyarországnak. Egyetlen dolog, amiben még egyetértettek, hogy hűségesek maradjanak az Európai Unióhoz a „demokrácia helyreállításában”, de azt is nyomasztó volt látni, ahogy az állítólag demokráciapárti ellenzék szerint csak egyféle valódi demokratikus döntés létezik.

Kampányukban a legnagyobb melléfogás mégis az volt, ahogy megpróbálták Orbán Viktort Vlagyimir Putyin orosz elnök egyfajta trójai falovának beállítani.

A taktika visszafelé sült el, mert ha a Fidesz manipulálja is a médiát – állítja a szerző –, a magyarok akkor is tudják, hogy Magyarország nem Oroszország. Rámutatott, hogy az ellenzékiek úgy tesznek, mintha a vidéki tömegeket csak a kormány „propagandája” érné el, mintha nem olvashatnának megannyi Fidesszel kritikus médiát az interneten egyetlen kattintással.

A messianisztikus üzenetek a demokrácia visszaállításáról és az Oroszországtól való elfordulásról visszafelé sültek el, mert a magyarok – csakúgy, mint a legtöbb közép-európai – nem akarják, hogy a politikusaik megmentsék őket

– magyarázta a The Spectator visegrádi országokra szakosodott tudósítója. – A többség nem akar egy szocialista utópiát vagy az „európai értékek” utópiáját. Pragmatizmust, pozitivitást és hagyományaik tiszteletben tartását akarják. A Fidesz pedig ezt kínálta – tette hozzá. Ezzel szemben a szerző szerint az ellenzék csak zavart és negativitást ajánlott, a hagyományos társadalmi szokásokat feláldozta volna az uniós liberalizmus oltárán.

Amíg ez így lesz, addig Orbán győzni fog

– zárta gondolatait.

Borítókép: Orbán Viktor a média kereszttüzében. (Fotó: Kurucz Árpád)