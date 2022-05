A kampányban megígérték, mégsem zárják be az illegális mecseteket

Reul belügyminiszter szerint a most betiltott Nuralislam mecsetegyesület az Abu Walaa-hálózat toborzóközpontjaként is szolgált. Úgy véli, hogy itt szerezték be a terrorhoz szükséges személyzetet,és többek között ez a hálózat szervezte meg legalább hét fiatalember elutazását az Iszlám Állam szíriai és iraki harci zónáiba. A Nuralislam mecsetben tartott prédikációkban többször hangzottak el uszítások a más vallásúak ellen. Egy Európa-szerte ismert szalafista prédikátort többször is meghívtak Dortmundba. A dortmundi muszlimok körében az egyesület mecsetét ISIS-mecsetként ismerik– mondta a belügyminiszter.

