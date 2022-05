Egy iraki bevándorló merényletet tervezett Bush ellen

Egy iraki bevándorló merényletet tervezett George W. Bush egykori amerikai elnök ellen, de a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) időben meghiúsította a kísérletet – számolt be róla az amerikai sajtó. Az 52 éves férfi 2020 szeptemberében érkezett az Egyesült Államokba látogatói vízummal, majd idén márciusban menekültkérelmet nyújtott be.

Szándékát azzal indokolta, hogy „úgy érezte, az amerikai elnök felelős számtalan iraki haláláért, és az egész ország széthullásáért”.

Ezzel nyilvánvalóan arra utalt, hogy George W. Bush indította az amerikai inváziót 2003-ban Irak ellen, azzal az azóta hamisnak bizonyult ürüggyel, hogy Szaddám Huszeinnek tömegpusztító fegyverei vannak.

Az FBI tájékoztatása szerint az egykori amerikai elnök élete egy pillanatig sem forgott veszélyben.

A gyanúsított állítólag egy al-Raíd (villám) nevű, katari központú szervezet tagja volt, de az Iszlám Állammal is kapcsolatban lehetett. Azt tervezte, hogy más irakiakat csempész be az országba a mexikói határon keresztül, akik segítettek volna a gyilkosság végrehajtásában. Feladata volt még, hogy felderítse a volt elnök lakóhelyét is irodáit, illetve lőfegyvert és járművet szerezzen. Már járt is George W. Bush dallasi rezidenciájának környékén, illetve egyik irodájánál, ahol felvételeket készített a helyszínről. Próbált utána járni, hogyan szerezhetne fegyvereket, hamis egyenruhákat – ám ezeket beszereznie már nem sikerült

Az FBI végig szemmel tartotta, valójában a gyanúsított beépített ügynökökkel beszélt a terveiről, illetve WhatsUp és Facebook üzeneteit is megfigyelték.

George W. Bush egyébként Dallas közelében, egy hatalmas farmon él. Egy 1965-ben hozott törvény értelmében a korábbi amerikai elnökök és feleségük életük végéig védelmet élveznek, amennyiben másképpen nem rendelkeznek.

Éppen nemrégiben került ismét reflektorfénybe, miután kínos bakit követett el. – Egy ember döntése miatt indokolatlan és brutális invázió indult Irak ellen – mondta egy konferencián, nyilvánvalóan valójában Ukrajnára és Vlagyimir Putyinra gondolva. Nyelvbotlását nevetve azzal magyarázta, hogy már 75 éves.

