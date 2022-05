Ki volt a magyarellenes román hős, Avram Iancu?

Calin Maties román baloldali szenátor mindezen felül úgy gondolja, Gyulafehérváron is nemzeti hősük emlékművének kellene állnia Bethlen Gáboré helyett. Lapunk is beszámolt róla, hogy miközben Novák Katalin államfő szombaton Bethlen Gábor szobrának ünnepélyes leleplezésén vett részt Gyulafehérvár főterén, a magyar református egység napján, a talpig népviseletbe öltözött Calin Maties provokálni próbálta a magyar köztársasági elnököt. A román Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusa először egy virágot és egy román színű kokárdát nyújtott át Novák Katalinnak, majd azt mondta neki: Erdély román föld volt, és mindig is az marad. A nacionalista politikus ezután egy Avram Iancut ábrázoló festményt vett elő, és Bethlen Gábor szobra elé helyezte.

Vittem magammal egy festményt a nagy Avram Iancuról, amit azért tettem a magyar fejedelem szobra elé, mert Bethlen Gábor teljesen igazságtalanul elfoglalta a helyét a gyulafehérvári vár szívében

– írta meg a Facebookon Calin Maties. Bejegyzésében hozzátette: „A polgárok nagy hősünk szobrát szeretnék a megyeszékhely központjában látni. Sajnos van egy polgármesterünk, Gabriel Plesa, aki teljesen mentes a hazaszeretettől, és nem tudja teljesíteni ezt a kívánságot!”

A 2020-ban megválasztott román szenátor a szombati ünnepségen is felrótta a jelenlévő gyulafehérvári polgármesternek, hogy 150 évvel Avram Iancu halála után a román nemzet hősének kellene szobrot állítani.

A magából kissé kikelt férfit Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke kézfogással és két arcra adott csókkal nyugtatta meg. A váratlan gesztus után Calin Maties abba is hagyta mondandóját, és távozott a helyszínről.

Borítókép: Calin Maties román baloldali szenátor provokációja Bethlen Gábor szobrának leleplezésekor Gyulafehérváron (Fotó: Facebook/Maties Calin)