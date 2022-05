Lapozó: Üzemanyag-pótköltséget kell kifizetniük a turistáknak a már lefoglalt külföldi nyaralásukra

Algéria 25 százalékkal csökkentette Spanyolország földgázellátását

A statisztikák azt mutatják, hogy Algír jelenleg a földgázellátásról szóló szerződés szerinti minimális szintet teljesíti csak Spanyolország felé. Május elseje óta csak 234 gigawattórányi gázt juttatnak el az ibériai ország területére, szemben a márciusi napi 312 gigawattórával, amely még azelőtt érkezett, hogy Pedro Sánchez kormányfő megváltoztatta volna álláspontját Nyugat-Szaharáról. Amióta a spanyol kormány Marokkó mellé állt és elfogadta a területre vonatkozó autonómiatervet, Algéria – amely Nyugat-Szahara függetlenségét támogatja –, fokozatosan csökkenti a gázbevitelt az országba. Az ágazati szakértők szerint normális lehet a maghrebi országból érkező gázmennyiség visszaesése, ugyanakkor semmiképpen sem megszokott, főleg úgy, hogy közben az Európai Bizottság nyolcvanszázalékos tárolási szintet próbál előírni az európai országoknak. Algéria a napokban figyelmeztette Spanyolországot, hogy ha algériai gázt ad el Marokkónak, akkor azonnal megszünteti a szerződést és elzárja a gázcsapot. Egyelőre nem tudni biztosan, hogy az energiahordozó mennyiségének csökkenése a diplomáciai konfliktus következménye-e.

Forrás: Eleconomista.es

Óriási teher nehezedik Olaszországra a kettős menekülthullám miatt

A nemzetközi politikai rendszerek felderítésével foglalkozó intézet becslései kritikus állapotokat jósolnak: a menekültek elhelyezésére kialakított rendszer rövid időn belül nem lesz alkalmas arra, hogy megbirkózzon a kettős nyomással. A Földközi-tenger migrációs útvonalán keresztül érkező illegális bevándorlási hullám fokozódik, miközben az ukrán háborús menekültek is kopogtatnak az észak-olasz határszakaszon. Az intézet vezetője, Matteo Villa azzal magyarázza a kritikus állapotok bekövetkezésének veszélyét, hogy a tavalyihoz hasonló mennyiségű bevándorlóhoz idén az ukrán menekültek is hozzáadódtak. Mindeddig százötezer ukrán menekült érkezett Itáliába. A szakértő szerint nem kizárt, hogy az afrikai országokban is érezhető infláció és gazdasági nehézségek következtében újabb tömegek indulnak majd útnak Európa irányába.

Forrás: Agi.it

Üzemanyag-pótköltséget kell kifizetniük a turistáknak a már lefoglalt nyaralásokra is

A TUI utazási iroda belgiumi szóvivője, Piet Demeyere bejelentette, hogy a vállalat – az elmúlt időszakban tapasztalt üzemanyagár-robbanás miatt – kénytelen lesz az előre nem látott üzemanyag-többletköltségeit behajtani azokon az ügyfelein, akik az idei nyári vakációjukat már a nagy áremelkedések előtt befizették.

Az üzemanyag-pótköltség mértéke várhatóan az eredeti ár nyolc százaléka lesz. Így a Spanyolországba utazóknak 72 euró (27 ezer forint), a Görögországba repülőknek pedig 96 euró (35 ezer forint) többletköltséget kell állniuk. A Karib-tengerre indulóknak azonban már 320 euróra (120 ezer forintra) rúg a különbözet értéke. Azok az utasok, akik ezt nem tudják vagy nem akarják kifizetni, lemondhatják az egyébként már lefixált utazást.

Azok az ügyfelek, akik eleve üzemanyagár-biztosítással vették meg a szolgáltatást, mentesülnek a pótköltség megfizetése alól.

Forrás: Rtl.be

