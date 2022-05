Lapozó: Ferenc pápa szívesen látott tárgyalófél Moszkvában

Bár a francia kormány támogatja, a szakértők kételkednek az uniós olajembargó helyességében

Az Európai Bizottság elnöke szerdán jelentette be, hogy a brüsszeli testület javasolja az orosz nyersolajra és finomított olajipari termékekre – például a dízelgázolajra – kivetett importembargót. A francia kormány ugyan teljes vállszélességgel támogatja Brüsszelben az Európai Bizottság szerdán hivatalosan is bejelentett javaslatát, Franciaország energiaügyi szakértői azonban nem értenek egyet a kérdésben. Az embargót ellenzők különösen abban kételkednek, hogy lesz-e elegendő idő az utánpótlás megszervezésére a Brüsszel által megjelölt határidőig, miután leváltak Oroszországtól. Ez a nyersolaj esetén hat hónapot jelent, a finomított termékeknél pedig ez év végéig volna rá idő.

Oroszország kulcsszerepet tölt be Franciaország gázolajellátásában. A közúti közlekedéshez eladott üzemanyag háromnegyede Franciaországban ugyanis dízelolaj, és az ország ennek felét importból biztosítja. Az évente behozott 24 millió tonna dízelolaj egyharmada pedig egyenesen Oroszországból érkezett, eddig jól megszervezett módon. Az orosz–ukrán háború kitörésekor ugyan nem keletkezett hiány a dízelből a franciaországi benzinkutakon, azonban az ára az egekbe szökött, és meghaladta a benzin árát. Olivier Gantois, a francia olajipari vállalatok egyesületének elnöke szerint Franciaország könnyedén pótolhatja az orosz gázolajkiesését közel-keleti és észak-amerikai forrásokból.

A nemzetközi stratégiai kapcsolatok intézetének szakértői azonban mindenkit arra emlékeztetnek, hogy Európa egésze nagy dízelfelhasználó. Bár a francia olaj- és gázipari társaság, a Total könnyen előrukkolhat a szaúd-arábiai finomítóiban előállított gázolajjal, az Európába irányuló kitermelés és szállítás megszervezése jóval több időt vehet majd igénybe, mint amennyire – a jelenlegi embargós tervek szerint – a vállalatnak és Franciaországnak ideje lesz.

Forrás: ouest-france.fr

Cinikus javaslatokat adott a felelős brit miniszter a megélhetési válság kezelésére

George Eustice brit környezetvédelmi, élelmezési és vidékfejlesztési miniszter a SkyNewsnak adott interjúban azt javasolta a súlyos megélhetési gondokkal küzdő brit családoknak, hogy számos honfitársuk példáját követve, bevásárláskor ők is válasszák a hipermarketek saját márkás és filléres termékeit a nagy nevű, prémiumminőségű és -árú márkák helyett. Eustice szerint azok a brit polgárok, akik már maguktól is ezt az utat választották, egész jól kijönnek a jövedelmükből még ebben a szűkös időszakban is, amikor a szigetország élelmiszeriparát is elérték a megnövekedett energiaárak következményei. A miniszter kifejtette, hogy a brit hipermarketláncok konkurenciaharca miatt egyes élelmiszerek, például a tészták és tartós élelmiszerek (konzervek) nagyon olcsón beszerezhetők. A gond a friss termékeknél, a csirke- és szárnyashúsoknál kezdődik, amelyek megvásárlása igazi kihívás az alacsony bevételű családok számára.

Egy 77 éves nyugdíjas asszonynak, Elsie-nek – akinek a története egy nappal korábban járta be a brit sajtót, mert az idős nő az egész napját buszon utazva tölti, ugyanis otthona fűtését már nem tudja finanszírozni – Eustice azt javasolta, hogy Elsie kérjen segítséget a helyi önkormányzattól. Egy nappal korábban Boris Johnson pedig mindössze röviden reagált az idős asszony történetére, miszerint jó, hogy már korábban bevezette az ingyenes egynapos bérletet az időseknek.

Forrás: theguardian.com, dailymail.co.uk