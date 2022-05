Lapozó: Egyre több francia transznemű tinédzser bánja meg a nemváltó műtétet

Több mint kétszáz spanyol mobiltelefont figyelhettek meg a Pegasus-szoftverrel

A Guardian információi szerint Marokkó rendelhette el a kémkedést. A hét elején jelentették be, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök és Margarita Robles védelmi miniszter telefonját is megfertőzték a Pegasussal. Most kiderült, hogy a kormányfő mobilját alig 48 órával azután törték fel, hogy egy diplomáciai konfliktus következtében Marokkó leállította a határellenőrzést Ceutánál és több mint tízezer illegális migránst engedett át Spanyolországba, akiknek egy részét azóta sem tudták hazatoloncolni. Emellett kiderült, hogy a második feltörés akkor történt, amikor Pedro Sánchez a bebörtönzött katalán szeparatista politikusok kegyelmi intézkedéséről tárgyalt, melyet tavaly nyáron hagytak jóvá a Barcelona és Madrid közötti kapcsolat rendezése érdekében. A vélhetően Rabatból indított megfigyelés Sánchez és Robles készülékén kívül még legalább kétszáz spanyol telefonszámot érintett, melyeket 2019-ben választottak ki. Köztük van Spanyolország volt külügyminiszterének, Isabel González Layának száma is. A kiválasztott spanyol telefonok esetében nem biztos, hogy végül mindegyiket feltörték, erre majd a későbbi vizsgálatok derítenek fényt. Marokkó korábban tagadta, hogy külföldi vezetők után kémkedett volna, mivel ezzel már Emmanuel Macron francia miniszterelnök is megvádolta, bizonyítékokat azonban nem sikerült gyűjtenie. Spanyolországban két hete robbant ki a Pegasus-botrány, amikor kiderült, hogy több mint hatvan függetlenségpárti katalán politikus telefonját fertőzték meg az izraeli kémprogrammal. A kormány nem vállalta a felelősséget a történtekért és azóta is a központi hírszerzéstől követeli a helyzet tisztázását.

Forrás: vozpopuli.com

Erőszakos nigériai migránsok miatt költözött el hatvan lakó egy francia lakóparkból

Marseille XV. kerületében lévő lakóparkban hozzávetőleg hatvan bérlő döntött úgy, hogy testi épsége érdekében elhagyja saját otthonát, miután hónapokon át házfoglaló nigériai bűnözők terrorizálták őket. Az angolul beszélő nigériai migránsok apránként foglalták el – önkényesen – a 129 lakásból álló komplexum üresen álló és rossz állapotú lakásainak több mint felét.

A nigériaiak ráadásul extrém erőszakosan viselkednek. Megélhetésüket többnyire a prostitúció és a kábítószer-kereskedelem biztosítja, a rivális csoportok pedig rendszeresen esnek egymásnak machetével az épület folyosóin. A megkéselésre kiszemelt személyek pedig az ártatlan lakóknál kérnek rendszerint menedéket, azok ajtaján dörömbölve. Az ott élő kisgyermekek felébrednek és rettegnek. Egy alkalommal egy édesanya – gyermekei védelmében – nem nyitott ajtót, ezért a migránsok a lakást később felgyújtották. Az eset után a család szintén elmenekült otthonából.

Forrás: rtl.f, lefigaro.fr