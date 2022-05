Lapozó: A spanyol miniszterelnököt is Pegasus-szoftverrel figyelték meg

Spanyolország az egyik legtöbb kibertámadást elszenvedő európai ország

Statisztikai adatok szerint 51 milliárd hekkeléses támadás történt tavaly az ibériai országban, amely messze felülmúlja más országok, például Olaszország, Franciaország és Németország adatait is. A legtöbb kibertámadás privát adatokra, jelszavak megszerzésére és különböző eszközök, köztük kamerák feletti irányítás átvételére irányult. Az összesítésben szerepelnek a felhasználók által böngészett oldalakon való cookie telepítések, kémprogramok, vírusfertőzések, illetve az olyan esetek is, amikor magánszemélyek egy konkrét intézménynek adják ki adataikat sms-ben vagy levélben. Spanyolországban egyre gyakrabban bombázzák az embereket olyan üzenetekkel, melyekben állítólagos nyereményekről, valamint különböző fuvarozóktól érkező csomagok átvételéről van szó, melyeket az érintettek nem is rendeltek meg. Az ilyen üzenetek hibásan, a valódi cég logója, szlogenje nélkül érkeznek meg, és kattintásra vagy privát adatok megosztására ösztönöznek. Sokszor fordul elő, hogy az adóhivatal vagy bankok nevében érkeznek e-mailek, melyekben szintén személyes adatok beszolgáltatását kérik vagy hamis, vírusos fájlokat tartalmazó linkekre kattintásra buzdítanak. A pénzügyi intézmények – a több millió visszaélés miatt – applikációjukban és weboldaluk kezdőlapján is arra figyelmeztetik ügyfeleiket, hogy legyenek éberek, és ne dőljenek be az ilyen típusú felkéréseknek.

Forrás: Cope.es

Már a szárnyashús és a tojás is hiánycikk Franciaországban

A lassan megszokott hiány étolajból és fagyasztott sültkrumpliból, majd a tészta- és lisztfelvásárlási láz miatt kiüresedett polcok után most a szárnyashúsok és a tojás is hiánycikké vált Franciaországban.

A francia BFMTV hírtelevízió rámutat, hogy a csirke és más szárnyasok eltűnése a francia boltokból kivételesen nem az orosz–ukrán háború számlájára írható. Most éppen a Franciaországot öt hónapja sújtó madárinfluenza-járvány miatt üresek a csirkehúsos pultok. Tavaly november óta ugyanis 1350 helyszínen összesen 15 millió szárnyast vágtak le a francia hatóságok, hogy megakadályozzák az állatok között igen fertőző kor terjedését. A délnyugat-franciaországi Vendée megyében a szárnyasállomány kilencven százaléka tűnt el egyik napról a másikra az állat-járványügyi irtás következtében.

Jean-Michel Schaeffer, a francia baromfitermék-tanács elnöke szerint a franciaországi baromfitermelők soha nem látott válsággal néznek szembe. Schaeffer azonban a jelenlegi üres polcok ellenére is optimista, és azt ígéri a franciáknak, hogy csak egy átmeneti ideig kell nélkülözniük kedvenc szárnyashúsaikat, a tojást vagy a kacsa- és libamájat.

Forrás: Bfmtv.com

A spanyol miniszterelnököt is Pegasus szoftverrel figyelték meg

Felix Bolaños elnökségi miniszter hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Pedro Sánchez spanyol kormányfőt és Margarita Robles védelmi miniszter mobiltelefonját is megfertőzték a Pegasus szoftverrel. Bolaños több illegális külső behatolást fedett fel sajtótájékoztatóján, melyről a nemzeti kriptológiai központ két jelentése számol be. Eszerint a kormányfő mobilját 2021 májusában kétszer, a védelmi miniszterét 2021 júniusában egyszer hallgatták le. Hozzátette, hogy rendkívül súlyos eseményekről van szó, és a jelentéseket már átadták az igazságszolgáltatásnak. A Pegasus 2,6 gigabájt adatot nyert ki Sánchez telefonjából és kilenc megabájtot Robleséből. A miniszter meg van győződve arról, hogy külső támadásról van szó, melyre egész biztosan nem az igazságszolgáltatás adott felhatalmazást. Közölte, hogy a kormány rugalmatlan lesz az ügyhöz kapcsolódó döntések meghozatalakor, mivel alapvető jogok sérültek. A Pegasus-botrány az elmúlt hetekben robbant ki Spanyolországban, miután kiderült, hogy 2017 és 2020 között több mint hatvan katalán függetlenségpárti politikust figyeltek meg a szoftver segítségével. Köztük van a jelenlegi elnök és elődjei is. Hogy a most kirobbant botrány és a katalánok utáni kémkedés kapcsolatban vannak-e egymással, azt egyelőre nem tudni. Az elnökségi miniszter annyit mondott, hogy a kormány elkötelezett az ügy tisztázása és az igazság felfedése iránt.

Forrás: Rtve.es