Lapozó: Brüsszelen elhatalmasodott a drogkereskedelem

Brüsszelen elhatalmasodik a drogkereskedelem

A hollandiai Rotterdam, valamint a belgiumi Antwerpen után már Brüsszelt is elérte a kemény drogok kereskedelme és a rivális bandák közötti leszámolások. Tavaly óta több tucat kábítószerrel kapcsolatos lövöldözést regisztráltak a belga hatóságok. Ezekből egy leszámolás végződött halállal, a többi összecsapásban a konkurencia csak megfélemlítés és erőfitogtatás céljából lövöldözött egymásra Brüsszel utcáin. Most már a kokain, a heroin és a crack is hatalmas mennyiségben és értékben cserél gazdát a belga fővárosban. A kereskedők – a nagy értékű áru védelme érdekében – éles lőfegyverrel járkálnak, és ha szükséges, be is vetik is azokat. Míg 2019-ben 250 ezer euró készpénzt foglaltak le a rendőrök a rajtaütéseknél, addig 2020-ban már 3 millió eurót.

Az európai terrorizmus melegágyaként is gyakran emlegetett Molenbeek község polgármestere, Catherine Moureaux kifejtette, hogy nagy tévedés és hiba lenne ismét és továbbra is csak Molenbeekre mutogatni az elfajuló drogkereskedelem és leszámolások miatt. Már Brüsszel összes kerületét érinti a probléma, és különösen aggasztó, hogy a szövetségi kormány a kerületek vezetésétől érkező figyelmeztetések ellenére sem biztosít több forrást a védekezéshez. Brüsszel főpolgármestere, Philippe Close arra figyelmeztet, hogy Antwerpenben a rivális drogbandák már kézigránátokkal dobálják egymást, és ez a jelenség csakhamar a belga fővárosba is megérkezik, ha a kormány mindezt ölbe tett kézzel nézi.

Forrás: Lalibre.be

Borítókép: őrködő rendőr a tetthelyen, egy rendőrőrs előtt, Brüsszel belvárosában 2018. november 20-án, miután egy támadó késsel megsebesített egy rendőrt (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)