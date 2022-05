Lapozó: Egyre több bevándorló érkezik az olasz partokra

Finnország felmondta az atomerőmű-építési szerződését az orosz Roszatommal

A finn Fennovioma energiacég hétfőn közölte, felbontja az orosz Roszatommal kötött atomerőmű-építési megállapodását. A Hanhikivi 1 reaktor a Botteni-öböl partján, Pyhäjokiban épült volna. A cég a projekt leállítását az elmúlt évek jelentős késéseivel és azok növekedésével indokolta, valamint hozzátették, az ukrajnai háború súlyosbította a létesítménnyel kapcsolatos kockázatokat.

A megállapodás felbontása miatt keletkezett kár mértéke több mint tízmillió eurós lehet, nemcsak a most a már elvégzett tervezési és kivitelezési munkák miatt, hanem a jövőbeli áramtermelés hiánya miatt is. Ha az atomerőmű elkészült volna, akkor Finnország elektromosenergia-igényének tíz százalékát termelhette volna meg.

Forrás: Yle

Belgiumban pénzhiány miatt nem végeznek boncolásokat

Miközben Európában átlagosan a halálesetek tíz százalékában végeznek boncolást, Belgiumban a halottaknak mindössze egy-két százalékánál teszik meg ugyanezt. A jelenség oka, hogy a belga állam nem finanszírozza megfelelően az igazságügyi orvostant, így a szakemberek még a kérdéses esetekben sem tudják elvégezni a boncolásokat.

A belga igazságügyi orvos szakértők arra hívják fel kormányuk figyelmét, hogy az elmaradó patológiai vizsgálatok miatt Belgiumban jelenleg csak saccolni lehet, hogy a haláleseteknek mekkora hányada következett be természetes okkal, és hány esetben mutatna ki egy boncolás idegenkezűséget. A szakértők szerint a meg nem vizsgált testek 15 százalékánál feltételezhető joggal, hogy nem természetes ok váltotta ki a halált. Philippe Boxho, a Liège-i Egyetem igazságügyi és orvostani intézetének főigazgatója szerint a gond ott kezdődik, hogy Belgium kormánya elhanyagolja, mi több, semmibe veszi az orvostudománynak ezt az ágát.

Belgiumban létezik a tökéletes gyilkosság, hála a kormányzat nemtörődöm hozzáállásának

– summázza a professzor.

Forrás: lalibre.be

Újabb orosz katonai repülő sértette meg a svéd légteret

Légcsavaros katonai gép repült be engedély nélkül a hétvégén a svéd légtérbe, amely azután a dán légteret is elérte. Több Jas–39 Gripen szállt fel és követte a gépet, amíg az el nem hagyta a svéd területet. A dán légvédelem is felszállt, de mire elérték volna a gépet, az már elhagyta Dánia területét.

A svéd vadászgépekről fotót is készítettek az orosz felségjelzésű Antonov–30-ról. A honvédség nem kívánt arról nyilatkozni, hogy tudják-e pontosan, milyen céllal repült az orosz légi jármű Dél-Svédország felé, de azt a fegyveres erők szóvivője elmondta, hogy az orosz fél jelzésének tekintik a jogtalan légtérhasználatot. A svéd védelmi miniszter, Peter Hultqvist úgy nyilatkozott, hogy teljesen elfogadhatatlan az oroszok ismételt légtérsértése, a svéd szuverenitást mindig tiszteletben kell tartani.

Legutóbb március 2-án sértette meg négy orosz vadászgép a svéd légteret, akkor szintén felszálltak a skandináv ország Gripenjei.

Forrás: Svenska Dagbladet

Egyre több bevándorló érkezik az olasz partokra

Folytatódik az illegális bevándorlás Olaszországban. A Földközi-tenger migrációs folyosója újra forgalmas útvonallá vált. Népes bevándorlócsoportok érkeztek az olasz partokra a hétvégén, miközben a civil szervezetek mentőhajói is Szicília felé vették az irányt. A Geo Barents civil hajó eddig 101 bevándorlót szállított a szicíliai Auguszta kikötőjébe. Időközben az olasz csizma sarkán található Gallipoliban is egy 47 tagú iraki és afgán bevándorlókból álló csoport szállt partra. A Geo Barents, az Orvosok Határok Nélkül civil szervezet hajója április 23-án hajtott végre mentési akciót líbiai felségvizeken. Egy héten keresztül várakozott biztos kikötő kijelölésére, melyet végül Olaszország hagyott jóvá. Négy kisgyermek és 42, kíséret nélküli kiskorú is a csoporttal utazott. A bevándorlókat – a járványügyi szabályoknak megfelelően – az első hetekben az Azzurra karanténhajóra helyezik el.

Forrás: lastampa.it, siracusaoggi.it

Borítókép: Mintegy négyszáz Európába igyekvő illegális bevándorló egy bárkán, a Földközi-tengeren, az olaszországi Lampedusa-sziget partjai előtt (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Concetta Rizzo)