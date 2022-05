Lapozó: Európai szintű energiaügyi korlátozásokat javasol a luxemburgi energiaminiszter

Transznemű versenyző is indul a francia szépségkirálynő választáson

A tizenkilenc éves transznemű színésznő, Andréa Furet bejelentette, hogy ő is indul a Miss Paris elnevezésű szépségkirálynő-választáson, amelyet június 19-én rendeznek meg a francia fővárosban. A verseny győztese, azaz Párizs legszebb lánya pedig automatikusan részt vesz majd a francia régiókból delegált helyi győztesek végső megmérettetésén a Franciaország szépe címért.

A transznemű versenyzők részvételének engedélyezése már régóta vita tárgya volt Franciaországban. Végül a Miss France tavaly színre lépett új elnöke, Alexia Laroche-Joubert nyitotta meg az ajtót a transznemű versenyzők előtt. Azok a transzneműek, akik már befejezték a nemváltásukat, és az új nemüknek megfelelő személyi igazolvánnyal rendelkeznek, részt vehetnek a versenyben – közölte az új elnök. Így Franciaország legszebb lánya idén – a versenysorozat 101 éves történetében először – egy fiúnak született, de azóta nemet váltott transznemű versenyző is lehet majd.

Csak az ukrán menekültek visszavándorlását támogatná a svéd kormány

A svéd kormány merőben máshogy kezeli az ukrán menekülteket és a világ más tájáról érkező migránsokat, épp ellenkezőleg járnak el e két esetben. A Samnytt internetes hírportál szerint Stockholm mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több bevándorló maradjon Svédországban, telepedjen le és később se térjen vissza származási országába. Az orosz–ukrán háború elől menekülők esetében más a helyzet, a lap szerint a kormány most arra utasította a bevándorlási hivatalt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ukrán menekültek visszatérhessenek hazájukba.

„A legjobb lehetőséget akarjuk biztosítani azoknak, akik vissza akarnak térni” – mondta el a migrációs miniszter. Anders Ygeman kifejtette, hogy most azon dolgoznak, hogy személyre szabott visszatérési programot dolgozzanak ki, amelyben résztvevőknek pénzt is adnának. A miniszter szerint szóba került az is, hogy az ukránok hazatérésük után is kapnának juttatást, valamint segítenének otthonaik újjáépítésében. A második legnagyobb ellenzéki párt, a Svéd Demokraták azt állítják, a kormány eltérően viszonyul a menekült ukránokhoz, és a megélhetési menekült közel-keleti és afrikai migránsokhoz. Felmérések szerint a nem európai bevándorlók igen nagy része – akik gyorsítottan kapnak állampolgárságot – a kormányzó szociáldemokratákra szavaz, az ukránok esetében feltételezhető, hogy ez nem így lenne.

