Lapozó: Hiába az LMBTQ-törvény, egyre több a homofób támadás Franciaországban

Nem csökkentik a női higiéniai eszközök áfáját, de megszavazzák a menstruációs szabadnapokat – ebben egyezett meg a spanyol kormánykoalíció. A miniszterek tanácsa kedden szavaz az új abortusztörvényről, amelyben több vitatott passzus is szerepelt. A szélsőbaloldali Irene Montero által vezetett egyenlőségi tárca havonta három menstruációs szabadnapot engedélyezne a nőknek, mely szükség esetén öt napra bővíthető. A munkából való kiesést minden esetben a társadalombiztosítási rendszer finanszírozná. Az új törvény emellett lehetővé teszi, hogy már 16 éves kortól, szülői beleegyezés nélkül lehessen terhességmegszakítást kérni, továbbá az állapotos nők már a 39. héttől fizetett szabadságra mehetnének. Montero ragaszkodott volna a női higiéniai eszközök áfájának nagymértékű csökkentéséhez is, de ezt az adóügyi minisztérium végül nem hagyta jóvá, ezért kimarad a törvénytervezetből. Szintén kivették belőle a béranyaságra vonatkozó paragrafusokat, amelynek segítségével a hatóságok – nők elleni erőszak jogcímen – nemzetközi szinten üldözhették volna a béranyát kereső párokat. A tervezetet a keddi elfogadás után újrafogalmazzák, majd ha a miniszterek tanácsa másodjára is zöld jelzést ad neki, akkor kerül a parlament elé.

Marseille is bevezeti az LMBTQ-konform nyomtatványokat

A Marseille VI. és VIII. kerületét irányító vezetők bejelentették, hogy olyan formanyomtatványokat léptetnek életbe, amelyeken az anyát és apát ezentúl szülő 1. és szülő 2. megnevezések jelölik majd. Az anya és apa megnevezés pedig nem is szerepel többé a családi állapotokra vonatkozó hivatalos dokumentumokon.

A kormányhivatalok háromszáz dolgozót küldtek továbbképzésre, hogy a hivatalnokok megfelelően tudják fogadni és kiszolgálni az LMBTQ-közösségek tagjait. A képzési program része például a mesterséges megtermékenyítésre vonatkozó új – 2021 szeptemberében hatályba lépett – törvény részleteinek megtanulása. Ez utóbbi ismerete azért fontos, mert a jogszabály már nemcsak a heteroszexuális párokra, hanem a leszbikusokra és az egyedülálló nőkre is vonatkozik.

Az LMBTQ-barát törvények ellenére duplájára nőtt a homofób támadások száma Franciaországban

A francia LMBTQ-jogvédő szervezet, az SOS homophobie, valamint az állami online bejelentő platform, a FLAG adatai szerint az LMBTQ-emberek jogait védő törvények ellenére folyamatosan nő a homoszexuálisok és transzneműek ellen elkövetett bántalmazások száma Franciaországban.

Egy év alatt – 2020 és 2021 között – 28 százalékkal, ötéves periódusra vetítve pedig 104 százalékkal emelkedett, azaz több mint duplájára nőtt a támadások száma. A belügyminisztérium becslése szerint azonban az áldozatoknak legfeljebb húsz százaléka tesz bejelentést, ezért a valós támadások száma a regisztrált esetek többszöröse lehet. A minisztérium szerint évente hétezerre is tehető az LMBTQ-ellenes incidensek száma, azaz naponta akár csaknem húsz szóbeli vagy fizikai bántalmazást követnek el Franciaországban, hiába hoznak szigorúbb törvényeket.

A támadások többsége az utcán, az iskolai környezetben és az interneten történik vagy ott kezdődik. Márciusban például Allah nevében támadt késsel két transznemű nőre egy férfi Nizzában, a Jura hegység egyik apró településén pedig egy transznemű tinédzsert vertek félholtra támadói. Egy 13 éves transznemű diák az iskola harmadik emeletéről vetette le magát a mélybe osztálytársai zaklatása miatt, egy 25 éves homoszexuális férfit pedig kilenc támadó rabolt el, vert meg és tartott elzárva egy házban, miután egy melegrandi weboldalon álrandevút beszéltek meg vele.

