Lapozó: Spanyolország már kevesebb erőfeszítést tesz az LMBTQ-jogok ügyében

A svéd védelmi miniszter megtagadta a NATO-csatlakozásról alkotott álláspontját

Vasárnap jelentette be a svéd kormánypárt, hogy támogatja a svéd NATO-csatlakozást, a Riksdag pedig hétfőn délelőtt vitázik a kérdésről – feltehetően utoljára –, ami után Stockholm akár még hétfőn beadhatja csatlakozási kérelmét. A szociáldemokraták vasárnapi döntése nem okozott meglepetést, ugyanakkor az ukrajnai háború előtt elképzelhetetlen lett volna, hogy a párt támogassa a NATO-csatlakozást. A kérdés legnagyobb ellenzője maga a védelmi miniszter volt, aki fél éve még azt mondta, hogy amíg szociáldemokrata kormánya van Svédországnak, nem fog belépni a NATO-ba, és amíg ő a védelmi miniszter, ezt garantálja is. Peter Hultquist egészen vasárnapig nem is változtatta meg álláspontját a kérdésben. A párt bejelentése után a Dagens Nyheter napilapnak adott interjújában azonban azt mondta, hogy a kialakult háborús helyzetben természetes, hogy a csatlakozást kell választani. A miniszter azt is felidézte, hogy pontosan mikor és milyen körülmények között változtatta meg a véleményét: április 11-én reggel 8.15-kor a Honvédelmi Minisztérium ablaktalan, lehallgatásbiztos betonbunkerében öt-hat szakértővel tárgyalt, ahol belátta, a semlegesség tovább nem tartható fenn.

„Katonailag el nem kötelezett országként minden lehetőséget és cselekvési irányt körbejártunk, amit én már korábban is megtettem. A helyzet mostanra megváltozott” – mondta el a lapnak a miniszter.

A nyolc éve védelmi miniszter Hultquist kérdésre azt is közölte, hogy nem gondolkozott azon, hogy a pálfordulás miatt beadja lemondását. Hozzátette: „sokkal fontosabb felelősséget vállalni azért, ami ezután következik, mint beleragadni abba, ami volt”.

Forrás: Dagens Nyheter

Egy muszlim nőnek életveszélyes áttérnie a nyugati kultúra szokásaira

Saját családtagjaik és közösségük áldozatává váltak a nyugati országokban élő muszlim nők. Az elmúlt három évben 22 muszlim nő veszítette életét, amiért szokásaikban, öltözködésükben is alkalmazkodtak a nyugati kultúrához, és eltávolodtak az arab hagyományoktól.

Az iszlám fundamentalizmus ellen fellázadt arab nők tapasztalatait gyűjtötte össze egy olasz írónő. Kötetében huszonkét súlyosan bántalmazott nő esetét mutatja be, akik nemcsak testi bántalmazást, nemi erőszakot és megalázásokat szenvedtek el családtagjaiktól, hanem kényszerházasság visszautasítása miatt életüket is elveszítették. A muzulmán nők ugyanis a nyugati kultúra szerint akartak élni, vagyis tanulni akartak, barátságokat ápolni, nadrágot felvenni, mint olasz kortársaik. Annalisa Chirico oknyomozó újságíró kötetének címe: Bebörtönzöttek: Saman és a többiek. Saman volt az a 18 éves lány, akinek több mint egy éve nyoma veszett azt követően, hogy nem volt hajlandó feleségül menni unokabátyjához. Bár holttestét még mindig nem találta meg az olasz rendőrség, minden bizonnyal apja és fiútestvére végzett vele, anyja pedig cinkosént hallgat.

Forrás: Ilgiornale.it

Spanyolország már kevesebb erőfeszítést tesz az LMBTQ-jogok ügyében

A Rainbow Europe indexe szerint Spanyolország egy évtized alatt a hatodik helyről a tizenegyedikre esett vissza a leszbikus, meleg, transz,- bi- és interszexuális csoport jogainak helyzetét vizsgáló európai osztályozásban, amelyben 49 ország szerepel. Az LMBTQ-csoportokat képviselő spanyol állami szövetség azt mondja: a kollektív jogok fejlődése Spanyolország területén valóban nagyon lelassult, ami azért elkeserítő, mert az ibériai ország mindig is etalonnak számított az LMBTQ-jogok biztosítása terén. Emlékeztetnek, hogy 2011-ben az ország kis híján éllovas volt és a második helyen állt ebben a statisztikában. Hozzátették: az adatok láttán ideje ébresztőt fújni, hogy a kormány folytassa a munkát és előrelépést tegyen ezen a téren. Spanyolország idén alacsonyabb pontszámot kapott egyebek mellett a nem bináris emberek el nem ismerése, valamint a transz emberek önrendelkezése és patologizálása kapcsán is, mint korábban.

Forrás: Noticiasdegipuzkoa.eus

