Sokkal kevesebben voksoltak a mostani baloldali előválasztáson, mint négy éve

Bár Magyar Péter diadalittasan jelentette be, hogy háromszázezer ember szavazott a Tisza előválasztásán, Kocsis Máté szerint a valóság már küldi az intő jeleket az új baloldali párt irányába: a négy évvel ezelőtti hasonló baloldali előválasztáson legalább kétszer ennyien voksoltak. Annak az előválasztásnak az eredménye aztán Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltsége lett.

2025. 11. 28. 10:11
„Magyar Péter azokat szereti a legjobban, akik az előző hétig emlékeznek csak vissza. Diadalittasan jelentette be tegnap este, hogy 300 ezer ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker. Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, bírálva a Tisza-vezért, aki óriási eredménynek értékelte az előválasztásán való részvételt, és arról írt, hogy megmozdult az ország.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Kocsis Máté. Fotó: MTI/Bús Csaba

A Tisza Pártnak és Magyar Péternek minden próbálkozása ellenére sem sikerült politikai szempontból releváns méretű tömegeket megmozgatnia az előválasztás során. A nyilvánosságra hozott adatok szerint ugyanis mindössze háromszázezren vettek részt a Tisza Párt előválasztásán, 

ami töredéke a 2021-es ellenzéki előválasztás részvételi adatainak. 

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábbi példákat is felidézett Magyar Péter nagyotmondásával kapcsolatban: az adatszivárgás miatt híressé vált 

Tisza világ applikációról Magyar Péter azt állította, hogy négyszázezren töltötték le, a valóságban azonban mindössze kétszázezren, ráadásul azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne voltak. 

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a mostani háromszázezer fős részvétel messze elmarad a 2021-es baloldali előválasztástól. Akkor az első fordulóban 634 ezer ember szavazott, ebből 511 ezer személyesen és 123 ezer online, a második fordulóban pedig 662 ezer, ebből 518 ezer személyesen és 144  ezer online.

Tehát legalább kétszer annyian voksoltak, mint a Magyar Péter-félén, pedig az övé már csak online zajlott, nem kellett sehova elmenniük a rajongóknak. A négy évvel ezelőtti előválasztásból Márki-Zay Péter lett a győztes – és az eredmény jól mutatja, mennyire más a részvétel most

 – írta Kocsis Máté.

Összességében a frakcióvezető szerint a mostani előválasztás valódi tétje csekélyebb volt, és a részvételi adatok alapján körülbelül feleannyian érdeklődtek, mint 2021-ben.

A négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó, ha esetleg még valaki szeretne rá visszaemlékezni

– jegyezte meg Kocsis Máté. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)

 

