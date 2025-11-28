Sokkal kevesebben voksoltak a mostani baloldali előválasztáson, mint négy éve

„Magyar Péter azokat szereti a legjobban, akik az előző hétig emlékeznek csak vissza. Diadalittasan jelentette be tegnap este, hogy 300 ezer ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker. Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, bírálva a Tisza-vezért, aki óriási eredménynek értékelte az előválasztásán való részvételt, és arról írt, hogy megmozdult az ország.

Kocsis Máté. Fotó: MTI/Bús Csaba

A Tisza Pártnak és Magyar Péternek minden próbálkozása ellenére sem sikerült politikai szempontból releváns méretű tömegeket megmozgatnia az előválasztás során. A nyilvánosságra hozott adatok szerint ugyanis mindössze háromszázezren vettek részt a Tisza Párt előválasztásán,

ami töredéke a 2021-es ellenzéki előválasztás részvételi adatainak.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábbi példákat is felidézett Magyar Péter nagyotmondásával kapcsolatban: az adatszivárgás miatt híressé vált

Tisza világ applikációról Magyar Péter azt állította, hogy négyszázezren töltötték le, a valóságban azonban mindössze kétszázezren, ráadásul azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne voltak.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a mostani háromszázezer fős részvétel messze elmarad a 2021-es baloldali előválasztástól. Akkor az első fordulóban 634 ezer ember szavazott, ebből 511 ezer személyesen és 123 ezer online, a második fordulóban pedig 662 ezer, ebből 518 ezer személyesen és 144 ezer online.

Tehát legalább kétszer annyian voksoltak, mint a Magyar Péter-félén, pedig az övé már csak online zajlott, nem kellett sehova elmenniük a rajongóknak. A négy évvel ezelőtti előválasztásból Márki-Zay Péter lett a győztes – és az eredmény jól mutatja, mennyire más a részvétel most

– írta Kocsis Máté.

Összességében a frakcióvezető szerint a mostani előválasztás valódi tétje csekélyebb volt, és a részvételi adatok alapján körülbelül feleannyian érdeklődtek, mint 2021-ben.

A négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó, ha esetleg még valaki szeretne rá visszaemlékezni

– jegyezte meg Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)