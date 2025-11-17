Szentkirályi Alexandranemzetbiztonságadatvédelmi

A Tisza adatszivárgása valójában nemzetbiztonsági kockázat

Súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel, hogy a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztését egy olyan ukrán cég végezte, amely háborús projektekkel működik együtt, figyelmeztet Szentkirályi Alexandra, aki szerint a Tisza Világ adatszivárgása messze túlmutat egy egyszerű adatvédelmi problémán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 17. 17:22
Szentkirályi Alexandra Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra szerint súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel, hogy a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztését egy olyan ukrán cég végezte, amely háborús projektekkel működik együtt. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a  közösségi oldalán emlékeztetett: a Tisza Világ applikációból kétszázezer ember személyes adata szivárgott ki, köztük tartózkodási helyekkel és mozgási információkkal, és arra figyelmeztetett: a történet messze túlmutat egy egyszerű adatvédelmi problémán. 

Budapest, 2025. szeptember 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője az Egészséges utcák programról tartott sajtótájékoztatón a XVI. kerület Jókai Mór utcai kertvárosi szakrendelőjénél 2025. szeptember 3-án. A programnak köszönhetően 1,88 milliárd forintból fejlesztik a kerület gyalogos- és kerékpáros közlekedését, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

„Képzeld el, hogy letöltesz egy ártalmatlannak tűnő appot, ami azt ígéri, hogy könnyebb lesz szerveződni, híreket olvasni, kapcsolatban maradni. Aztán hirtelen kiderül, hogy a telefonodon nem csak kattintgatsz, hanem adatot szolgáltatsz — méghozzá olyan helyre, ahová soha nem akartad” – vázolta annak a kétszázezer embernek a helyzetét a politikus, akik szembesültek azzal, hogy adataik illetéktelenekhez kerülhettek.

Szentkirályi kiemelte: 

„a Tisza Világ alkalmazásból kétszázezer ember személyes adata szivárgott ki”. 

Mint írta, nem csupán nevekről vagy e-mail-címekről van szó, hanem tartózkodási helyekről, telefonszámokról, címekről, mozgási adatokról – vagyis minden olyan információról, „amit egy politikai adatbázis aranyként kezel”.

A politikus szerint a történet legmegdöbbentőbb eleme, hogy a fejlesztést végző cég „egy ukrán vállalkozás, amely nem egyszerű informatikai műhely”. Hangsúlyozta: 

„háborús felszereléseket támogatnak, lövészárok-gyertyát gyártanak, drónos projektekkel működnek együtt. Szó sincs ártatlan kis appstúdióról.”

Szentkirályi Alexandra sorra tette fel a kérdéseket:
 

  • Hogyan történhet meg, hogy Magyar Péter alkalmazásából ukrán háborús fejlesztők felé szivárog adat?
  • Miért ukrán hadipari fejlesztőket választott a Tisza?
  • Ki vállalja ezért a felelősséget?

Végezetül leszögezte: „Ez már nem adatvédelmi ügy. Ez nemzetbiztonsági kérdés.”

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: MTI/ Purger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu