A Tisza adatszivárgása valójában nemzetbiztonsági kockázat

Szentkirályi Alexandra szerint súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel, hogy a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztését egy olyan ukrán cég végezte, amely háborús projektekkel működik együtt. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán emlékeztetett: a Tisza Világ applikációból kétszázezer ember személyes adata szivárgott ki, köztük tartózkodási helyekkel és mozgási információkkal, és arra figyelmeztetett: a történet messze túlmutat egy egyszerű adatvédelmi problémán.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

„Képzeld el, hogy letöltesz egy ártalmatlannak tűnő appot, ami azt ígéri, hogy könnyebb lesz szerveződni, híreket olvasni, kapcsolatban maradni. Aztán hirtelen kiderül, hogy a telefonodon nem csak kattintgatsz, hanem adatot szolgáltatsz — méghozzá olyan helyre, ahová soha nem akartad” – vázolta annak a kétszázezer embernek a helyzetét a politikus, akik szembesültek azzal, hogy adataik illetéktelenekhez kerülhettek.

Szentkirályi kiemelte:

„a Tisza Világ alkalmazásból kétszázezer ember személyes adata szivárgott ki”.

Mint írta, nem csupán nevekről vagy e-mail-címekről van szó, hanem tartózkodási helyekről, telefonszámokról, címekről, mozgási adatokról – vagyis minden olyan információról, „amit egy politikai adatbázis aranyként kezel”.

A politikus szerint a történet legmegdöbbentőbb eleme, hogy a fejlesztést végző cég „egy ukrán vállalkozás, amely nem egyszerű informatikai műhely”. Hangsúlyozta:

„háborús felszereléseket támogatnak, lövészárok-gyertyát gyártanak, drónos projektekkel működnek együtt. Szó sincs ártatlan kis appstúdióról.”

Szentkirályi Alexandra sorra tette fel a kérdéseket:



Hogyan történhet meg, hogy Magyar Péter alkalmazásából ukrán háborús fejlesztők felé szivárog adat?

Miért ukrán hadipari fejlesztőket választott a Tisza?

Ki vállalja ezért a felelősséget?

Végezetül leszögezte: „Ez már nem adatvédelmi ügy. Ez nemzetbiztonsági kérdés.”