Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Délkelet-Ázsiával folytatott együttműködéséből

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a brunei kollégájával, Dato Erywan Pehin Yusoffal közös sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy ma Délkelet-Ázsia a világ egyik leggyorsabban fejlődő térsége, ahol a vezetők képesek rendre olyan döntéseket hozni, amelyek a stabilitást és biztonságot erősítik, és e téren Brunei is kulcsszerepet játszik.

Szijjártó Péter brunei kollégájával, Dato Erywan Pehin Yusoffal találkozott (Fotó: AFP)

Fontos, hogy mindkét ország, Brunei és Magyarország is a béketáborhoz tartozik. Egyetértünk abban, hogy a háborúk nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál érnek véget, s hogy a háborúknak nincsen megoldása a csatatéren, a kommunikációs csatornák elvágása pedig nem mást jelent, minthogy a béke reményét feladják

– mondta.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a két ország azon az állásponton van, hogy nincs értelme pénzt és fegyvert önteni a továbbiakban a megnyerhetetlen ukrajnai háborúba, hiszen ez csak meghosszabbítja a fegyveres konfliktust.

És azt is tudjuk, hogy a pénz egy jelentős része egy háborús maffia kezébe kerül

– fogalmazott.