Lapozó: Több mint három euróra nőhet a dízel literenkénti ára Belgiumban

Oroszország kiutasítja az olasz diplomatákat

Moszkva több európai ország diplomatáit, köztük Olaszország képviselőit is nem kívánatos személyeknek nyilvánította, és távozásukat követelte az orosz külképviseletekről. Maria Zaharova orosz szóvivő az Agi hírügynökségnek nyilatkozott arról, hogy az elkövetkező napokban hivatalos értesítést küldenek a 14 olasz diplomata kiutasításáról. Olaszország számított a döntésre, mivel április 6-án Ukrajna lerohanásakor Olaszország – más európai államok példáját követve –, nem kívánatos személynek nyilvánította az orosz diplomatákat, az orosz nagykövetség harminc tagját. A Kreml szóvivője már akkor jelezte, hasonló reakcióra számíthat Olaszország is. Az orosz külügy hasonlóan jár el a svéd és a spanyol külképviseletek személyzetével is. Moszkvai hírek szerint 34 francia diplomata eltávolításáról döntöttek, akiknek rövid időn belül el kell hagyniuk Oroszország területét. Mario Draghi olasz miniszterelnök ellenséges lépésnek nevezte az Orosz Föderáció határozatát. Hangsúlyozta, a döntés nem jelenthetei a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztését, hiszen a béke csak diplomácia útján valósítható meg.

Források: ilgiornale.it, agi.it

Az USA felszállófedélzettel ellátott óriás repülőgéphordozót küld Stockholmba

A 257 méter hosszú, USS Kearsarge elnevezésű hadihajó néhány napja hajózott ki a Balti-tengerre, hogy szövetségeseivel és partnereivel együttműködve biztosítsa a biztonságot és a stabilitást a régióban – írta az amerikai haditengerészet a Twitteren.

Az amerikai zászlóshajó katonákat, helikoptert és vadászgépet szállít, és részt vesz a június 5-én kezdődő Baltops hadgyakorlaton. Egyelőre nem világos, hogy egyáltalán ki tud-e kötni a stockholmi Frihamnen kikötőben, mondta el a svéd haditengerészet szóvivője, Rebecca Landberg.