Lapozó: Újrahasznosítaná a cigicsikkeket a katalán kormány

A cigicsikkek újrahasznosítására ösztönözné a dohányosokat a katalán kormány

A katalán régió vezetői példátlan akcióra készülnek, amelynek célja a dohányzásból származó hulladék csökkentése és egyben a cigarettázók számának csökkentése. Szálanként körülbelül 20 centnyi adót vezetnének be (dobozonként négy euró), amelyet részben vagy egészben visszaadnának abban az esetben, ha a dohányosok szemetelés helyett visszavinnék a csikkeket újrahasznosítás céljából a gyűjtőpontokra vagy a dohányboltokba. Ezzel egy cigarettázó személy zsebébe éves szinten 925 euró kerülhetne vissza, míg a kormány az extra adóból 154 millió eurót gyűjthetne be és fordíthatná takarítási munkálatokra, illetve az állampolgári tudatosság növelésére. A katalán kormánytól származó adatok szerint az elszívott cigaretták maradványainak 70 százaléka vagy az utcára vagy a tengerbe kerül. Jól szemlélteti a helyzet súlyosságát egy alicantei adat, miszerint Denia egyik strandján tavaly egymillió darab cigicsikket gyűjtöttek össze a környezetvédők. Katalóniában a 7,5 milliós lakosságból 1,5 millióan dohányoznak és évente 427 millió doboz cigit vásárolnak, ami azt jelenti, hogy 8500 millió cigarettát szívnak el. A kormány szerint ebből 6000 millió a parkokban, járdán és a tengerparton köt ki. Beszámolójuk szerint az új jogszabályokon még jelenleg is dolgoznak, amelyet elkészülte után a kormányzótanácsnak kell majd jóváhagynia. Katalónia emellett javasolja azt is, hogy az új hulladéktörvénybe építsenek be egy olyan kezdeményezést, amely radikálisan csökkentené az egyszer használatos műanyagok használatát, eltüntetné az élelmiszerekről a szükségtelen csomagolásokat, valamint megszüntetné a mikroműanyagok felhasználását.

Forrás: heraldo.es, abc.es

Borítókép: Cigarettacsikkek (Forrás: Pexels)