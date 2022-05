Lapozó: Erdő Péter bíboros lehet Ferenc pápa utódja

Továbbra is taníthat Svájcban a kiutasított radikális iszlamista

A svájci Neuhausen am Rheinfall város mecsetében a Korán értelmezését és az arab nyelvet oktatja az a 35 éves iraki férfi, akit Svájc szövetségi bírósága 2016-ban négy év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélt, valamint véglegesen – azaz a visszatérés lehetősége nélkül – kiutasított Svájcból. A férfiról ugyanis bebizonyosodott, hogy terrorcselekményeket készített elő, radikális propagandát terjesztett és csatlakozott az Iszlám Államhoz is. Azonban, tekintettel arra, hogy Irakban bebörtönzés, kínzás és akár kivégzés várt volna rá, a svájci állam mégis elfogadta, hogy – bírósági ítélet ide vagy oda – a férfi Svájcban maradjon. Az iraki elítélt ezután feleségül vett egy muszlim vallásra áttért svájci nőt, ő maga pedig – a svájci hatóságok segítségével – az arab neve helyett zsidó hangzású nevet vett fel. Új személyazonosságával pedig megkezdte oktatói tevékenységét a Schaffhausen kantonban található mecsetben.

Svájci iszlámszakértők, köztük a muszlim vallású Saïda Keller-Messahli sokkolónak és veszélyesnek nevezték, hogy a svájci hatóságok lehetőséget teremtenek egy elítélt radikális iszlamistának arra, hogy az iszlám mérsékelt ágához tartozó muszlimokat is a saját radikális tanaival befolyásolja.

Önder Günes, a svájci muszlim szervezetek szövetségének (FOIS) elnöke szintén arra figyelmeztetett, hogy a svájci hatóságoknak nem lenne szabad engedniük, hogy elítélt radikális iszlamisták mecsetekben taníthassanak. A szóban forgó mecsetet üzemeltető muszlim szervezet azonban nem tagja a FOIS szövetségnek, ezért Günes szerint ők tehetetlenek: a szövetség saját hatáskörben nem függesztheti fel az iszlamista tanárt alkalmazó szervezetet.

Transzneműeket és LMBTQ-migránsokat fogadó központ nyílik Párizsban

Egy nappal a homofóbia elleni nemzetközi világnap előtt Párizs főpolgármester-helyettese, Jean-Luc Romero-Michel bejelentette, hogy a francia főváros újabb fogadóközpontot nyit meg a transznemű emberek és az LMBTQ-migránsok számára, mert a városvezetők szerint ezeket a csoportokat lehet a társadalom leginkább kitaszított, kiszolgáltatott és rászoruló közösségének tekinteni. Az intézmény egy 520 négyzetméteres, városi tulajdonban lévő épületben kap helyet a melegbárokat is felvonultató Marais nevű kerületben, és várhatóan júniusban nyitja meg kapuit.

Párizs kilátásba helyezte egy LMBTQ-archívum megnyitását is a királyi palota közelében, a Molière utcában álló régi postaépületben.

Az LMBTQ-múzeum létrehozására Párizs 300 ezer eurós (azaz 114 millió forintnak megfelelő) költségvetést biztosítana, azonban ez még a fővárosi tanács végső jóváhagyására vár.

Egyre nagyobb a feszültség a belga befogadók és az ukrán menekültek között

Belgiumban is egyre több család jelenti be, hogy nem tudja – és már nem is akarja – saját otthonában tovább finanszírozni azoknak az ukrán menekülteknek a teljes ellátását, akiket a család abban a hitben fogadott be, hogy gondozásuk csak átmeneti lesz. A befogadók kifogásolják egyes menekültek viselkedését, valamint azt, hogy a kormány kihátrál a problémából.

Egy belga nő, Charlotte arról számolt be, hogy az általa befogadott ukrán férfi ötcsillagos szállodának tekinti a Namur régiójában található otthonát. „Felkel, lesétál a megterített asztalhoz, megreggelizik, megebédel, majd visszamegy a szobájába. Vacsoránál neki kell kiszednem az ételt utoljára, különben egymaga megeszik mindent, mielőtt ismét szó nélkül felmenne a szobájába” – mondja.

A belga nő már jó ideje próbál a férfinak máshol – állami szálláson – ellátást találni, ám mindenhol zárt ajtókra talál annak ellenére, hogy Charlotte az első perctől világossá tette a koordináló szervezetnek, hogy a menekült befogadását csak átmenetileg vállalja.

A vallon régióvezetés minisztere, Christophe Collignon ugyanakkor azt közölte, hogy Vallóniának nem áll módjában szállásokat kreálni a területre menekült ukránok ezreinek, mert a régió még mindig a 2021-es nagy árvíz belga károsultjait szállásolja el a szociális célokra létrehozott szállásokon. Collignon emlékeztette a befogadó családokat, hogy éppen ezért kérték meg őket arra, hogy vállalják a francia nyelvű régióba érkező ukránok gondozását.

Erdő Péter bíboros lehet Ferenc pápa utódja

Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek lehet Ferenc pápa utódja a péteri székben – jósolja a nemzetközi sajtó. Róma püspöke pár napja tolószékbe kényszerült erős térdfájdalmai miatt, a sajtó máris a konklávé hangulatát idézi. A francia és olasz napilapok hasábjain elkezdődtek a találgatások, ki a legesélyesebb jelölt, aki Ferenc pápát követően átveszi majd a Pápai Városállam és a világegyház vezetését. Az olasz lapok a Figaróban felröppent cikkre reflektálnak, amely beható elemzés készített a napokban a pápaságra esélyes bíborosokról.

A jóslások szerint a két befutó a konzervatív magyar bíboros Erdő Péter, valamint Matteo Maria Zuppi bíboros, Bologna érseke a Szent Egyed közösség tagja, akit egyházi körökben progresszívként tartanak nyilván.

A sajtó szerint a pápaesélyesek között szerepel a továbbiakban Luis Antonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizálása Kongregáció prefektusa, valamint Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció nyugalmazott prefektusa.

A 86 éves Bergogliónak az időskor nehézségeivel és meggyengült egészségével kell megbirkóznia, miközben az összetett nemzetközi diplomáciában is helyt kell állnia. A Kínával folytatott diplomácia, az orosz–ukrán háború, a Németországban bombaként fenyegető egyházszakadás, az ingatlanbotrányba bonyolódott Becciu bíboros ügye és számos, szerteágazó feladat terheli a pápa vállát, aki egymás után mondja le apostoli utazásait megromlott fizikai erőnléte miatt.

