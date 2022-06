Abortuszklinikákat zártak be Amerika-szerte

Az Egyesült Államok egyes államaiban abortuszklinikákat zárnak be, miután az amerikai legfelsőbb bíróság – amely egyúttal az Egyesült Államok alkotmánybírósága is – pénteken érvénytelenítette a Roe kontra Wade döntést, ezzel lehetővé tette a tagállamok számára, hogy maguk döntsenek arról, betiltják-e az abortuszt.

A konzervatívabbnak tartott államokban, így Kentuckyban, Arkansasban, Dél-Dakotában, Missouriban, Oklahomában és Alabamában olyan törvények vannak érvényben, amelyek értelmében automatikusan életbe léphetnek az abortuszt szigorító szabályok. Mississippiben és Észak-Dakotában ehhez a helyi főügyész, Utahban a helyi törvényhozás jóváhagyása kell, Wyomingban június 29-én, Idahóban, Tennesseeben és Texasban harminc napon belül léphetnek életbe a szigorított abortuszszabályok.

A washingtoni legfelsőbb bíróság döntése után az államok mintegy felében várható valamilyen szigorítás.

Összesen körülbelül 36 millió nő veszítheti el a terhességmegszakításhoz való jogát abban az államban, ahol él, s másik államban kell elvégeztetnie az abortuszt. Kalifornia, Washington és Oregon állam kormányzói már jelezték: tárt karokkal fogadják ezeket a nőket.

Amerikai sajtóbeszámolók szerint egyes államokban számos abortuszklinika abban a pillanatban bezárta az ajtókat, s megkezdte a foglalások lemondását, hogy a legfelsőbb bíróság közzétett határozatát. – Egy csomó embert hazaküldtünk, közülük sokan hisztérikus állapotba kerültek – mondta a The New York Timesnak az arizonai Phoenix egyik klinikájának a vezetője. A republikánus irányítású Arizonában idén fogadták el azt a törvényt, amely 15 hét után tiltja az abortuszt, de a legfelsőbb bíróság döntése után a jobboldal azt szorgalmazza, hogy a teljes tilalmat vezessék be, vagyis csak veszélyeztetett terhesség esetén lehessen végrehajtani az abortuszt. Nyugat-Virginiában is hasonló lépésre készülnek a republikánusok, ahol pénteken bezárt az egyetlen abortuszklinika.

Borítókép: Lesújtva állnak abortuszpárti tüntetők az amerikai legfelsőbb bíróság washingtoni épületénél 2022. június 24-én (Fotó: MTI/AP/Gemunu Amarasinghe)