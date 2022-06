Az Ukrajnába szállított fegyverek sorsa miatt aggódnak

Stock közös adatbázis létrehozását javasolta az Ukrajnát fegyverrel támogató országoknak. Példaként megemlítette, hogy a háború kitörése óta jelentősen megemelkedett az üzemanyag-lopások száma. Az Interpol és az Europol aggodalmai egyébként nem alaptalanok, ugyanis a nyugati országok ez idáig temérdek fegyvert küldtek Kijevnek, nemrégiben pedig két olyan felajánlás is érkezett Ukrajnához, amelyre világszerte szinte mindenki felkapta a fejét.

Néhány nappal ezelőtt Joe Biden amerikai elnök újabb, hétszázmillió dolláros fegyverszállítmányt jelentett be, amely kézifegyverek, páncéltörő eszközök, vállról indítható légvédelmi rakétaindítók mellett precíziós rakétafegyvereket is tartalmazni fog. A Fehér Ház egy tisztségviselője szerint a csomag tartalmazni fog M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőket, amit a világ egyik legmodernebb fegyvereként tartanak számon. A rakétarendszerből mintegy 410 darabot gyártottak le, darabja körülbelül öt és fél millió amerikai dollárba kerül. A HIMARS-ot bevetették az afganisztáni, szíriai és iraki háborúkban is.

Az Egyesült Államok olyan fejlettebb rakétarendszereket és lőszereket fog biztosítani az ukránoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy pontosabb támadásokat hajtsanak végre kulcsfontosságú célpontok ellen

– számolt be a The New York Times amerikai napilap.