Lapozó: Ki kell üríteni Franciaország legnagyobb ukrán menekültszállását

Minisztereket idézett be a svéd parlamenti bizottság a reptéri káosz miatt

Már a nyári utazási szezon előtt állandósultak a hosszú sorok a stockholmi Arlanda repülőtéren, ami rendkívüli kényelmetlenséget okoz az utasoknak, ráadásul sokan le is késik járataikat emiatt. A helyzeten egyelőre nem tud úrrá lenni a légikikötőt üzemeltető állami cég és a jelek szerint a nyári utazási szezon alatt nem is lesz változás. Az utasoknak azt ajánlják, három-négy órával a járatindulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, mivel a biztonsági ellenőrzés nagyon lassan halad. A Riksdag parlamenti közlekedési bizottsága három minisztert tett felelőssé az ügy kapcsán, többek között a nemrégiben bizalmatlansági indítvánnyal megtámadott bel- és igazságügyi minisztert, Morgan Johanssont. Johansson az üzemeltető Swedaviára terhelné a felelősséget, amely a koronavírus-járvány alatt számos dolgozójától megvált és most nem tud megfelelő számú alkalmazottat felvenni. A folyamatot lassítja, hogy biztonsági szolgálat leendő munkatársainak nemzetbiztonsági vizsgálaton is át kell esniük, de a miniszter szerint a hivatal a törvényes határidőn belül dolgozik. Az állami cég sajnálatát fejezte ki a kialakult helyzet miatt és úgy védekezett, hogy a probléma oka a vártnál több utazásszám.

Forrás: Svenska Dagbladet

Migránsok miatt zárják el a turisták elől Európa legszebb tengerpartját

A természetvédelmi övezet gyöngyszemének számító Calamosche tengerpartjának látogatása mindenki számára tilos, csak a bevándorlók használhatják zavartalanul – írta az Il Giornale olasz napilap. Egy május 21-én zátonyra futott migráns hajó miatt voltak kénytelenek lezárni az olasz hatóságok Szirakúza legvarázslatosabb partszakaszát. A Karib-tenger jellegzetességeit hordozó egyedülálló szépségű tengerpartot addig zárják el a turisták elől, amíg el nem távolítják a hajót. A sajtó becslései szerint a folyamat akár őszig is elhúzódhat. A helyiek felháborítónak nevezték a helyzetet, véleményük szerint a befogadási politikát hirdető baloldal már megélhetési forrásuktól is megfosztja a szicíliaiakat. Roberto Ammatuna, Pozzallo polgármestere aggodalmát fejezte ki, amiért Luciana Lamorgese belügyminiszter még mindig nem határozott az afrikai országokból tömegesen érkezők egészségügyi felügyeletéről, a karantén hajók igénybevételét azonban visszavonta. Az év eleje óta 21.256 illegális bevándorló érkezett Lampedusa, Szicília és Szardínia szigetére. Három évvel ezelőtt, 2019-ben Matteo Salvini belügyminisztersége alatt még csak 5471 ember érkezett illegálisan Olaszországba.

Forrás: ilgiornale.it

Nagyszámú migránstól tart Finnország, határkerítést építene

A skandináv államnak 1300 kilométeres határa van Oroszországgal, amely jelenleg csak táblákkal van kijelölve. Miután Oroszország háborút visel, illetve többször fenyegette már Finnországot is, a helsinki kabinet most törvénymódosítást szeretne, amely mentén megerősíthetné határai védelmét. A javaslattal a parlamenti képviselők többsége is egyetért. Ugyan a politikusok nem látják reálisnak, hogy az egész közös határszakaszra kerítés épüljön, de a kritikus területekre a többség elfogadhatónak tarja a technikai határzár telepítését. A törvénymódosítás alapján utak is épülnének a határ mentén, elősegítve a járőrözést.

Finnország elsősorban attól tart, hogy Oroszország a hibrid hadviselés jegyében, nagyszámú migránst küldene az országba, hasonló módon, ahogy Fehéroroszország miatt százszámra rekedtek közel-keleti, afgán és afrikai migránsok a lengyel határon.

Forrás: Yle

Ki kell üríteni Franciaország legnagyobb ukrán menekültszállását

Péntek estig kell kiüríteni a Corsica Linea vállalat legnagyobb tengeri kompját, a Méditerranée-t, amely március vége óta Franciaország legnagyobb ukrán menekültszállójaként funkcionált a marseille-i kikötőben. A komp azonban mostantól Marseille és Algír között fogja biztosítani a személyszállítást. A komp kiürítése már május elején megkezdődött. Eddig hozzávetőleg 410 menekült költözött el új szálláshelyére, azonban még mindig a kompon tartózkodik négyszáz olyan ukrán menekült, aki eddig nem fogadta el a neki felajánlott új otthont. Őket péntek este átmenetileg szállodákba és egyéb befogadó központokba, például városi tornatermekbe kell átkísérni, mielőtt ők is rábólintanak majd valamikor a számukra felajánlott szállásokra.

Sokan szeretnének Marseille-ben maradni, de a migránsokkal már elve túlzsúfolt városban nincs már elég szabad férőhely az ukrán menekülteknek. Így a népszerű kikötővárosban csak azok az ukránok maradhatnak, akik súlyos egészségügy problémájuk miatt orvosi kezelésben részesülnek, vagy akik – mindössze 40 fő – már munkába álltak Marseille-ben. A háború kezdete óta 93 ezer ukrán menekült érkezett Franciaországba.

Forrás: Bfmtv.com

Borítókép: Méditerranée komp (Fotó: MTI/EPA/SOS Méditerranée/Flavio Gasperini)