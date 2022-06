Lapozó: Brüsszelbe utazik a spanyol külügyminiszter az algériai válság miatt

Franciaország további nehézfegyvereket ígért Zelenszkijnek

Alig néhány nappal azután, hogy az ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba Emmanuel Macront bírálta kijelentéséért, miszerint a háború lezárását nem segíti elő Oroszország vagy az orosz elnök megszégyenítése, Volodimir Zelenszkij csütörtök este telefonon tárgyalt a francia köztársasági elnökkel. Az államfői egyeztetésen Emmanuel Macron arról biztosította az ukrán elnököt, hogy Franciaország továbbra is készen áll katonai támogatást nyújtani Ukrajnának, beleértve újabb nehézfegyverek szállítását is. Zelenszkij Twitteren közzétett bejegyzéséből az is kiderült, hogy a telefonbeszélgetés során külön hangsúlyt kapott Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése is.

Macron és Zelenszkij megállapodtak, hogy kapcsolatban maradnak. Különösen annak fényében, hogy az Európai Bizottság hamarosan kihirdeti álláspontját Ukrajna rendkívüli EU-s csatlakozásának kérdéséről, amely álláspontot ezután a június 23–24-i csúcsértekezleten tárgyalnak meg az Európai Tanácsban a tagállamok képviselői.

Források: bfmtv.com, twitter.com

Brüsszelbe utazik a spanyol külügyminiszter az algériai válság miatt

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter pénteken találkozik az Európai Bizottság uniós kereskedelempolitikáért felelős alelnökével. A tárcavezető azután ült repülőre, hogy Algír bejelentette: a spanyol kormány Nyugat-Szaharával kapcsolatos pálfordulása miatt azonnali hatállyal felbontja a 2002-ben kötött barátsági, jószomszédsági és együttműködési szerződést, ennek részeként pedig leállítja az összes külkereskedelmi műveletet Spanyolországgal. A Pedro Sánchez vezette szocialisták szerint a bejelentés nem érinti a gázszállítást, ugyanakkor erre senki sem adott garanciát. A spanyol kormány az EU segítségével elemzi az Algéria által bejelentett intézkedések következményeit, hogy megfelelő, nyugodt, ugyanakkor határozott választ adjon az afrikai ország kormányának. Pedro Sánchez miniszterelnök márciusban jelentette be, hogy négy évtizednyi semlegesség után elfogadja Marokkó Nyugat-Szaharára vonatkozó autonómiatervét. Tette mindezt azért, hogy megoldja a két ország közötti diplomáciai konfliktust, melyet a szaharai régió függetlenségéért küzdő Polisario Front vezetőjének tavalyi spanyolországi kórházi kezelése eszkalált. Rabat a történtek miatt több mint tízezer illegális migránst szabadított rá Ceutára és leállította a több millió afrikai állampolgár utazását segítő szorosátkelési-műveletet Spanyolország és Marokkó között. A marokkói konfliktus helyett a spanyol kormány most a Nyugat-Szahara önállóságát támogató Algériával került konfliktusba, mely az USA után Spanyolország legfőbb gázbeszállítója.

Forrás: rtve.es

Borítókép: José Manuel Albares spanyol külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)