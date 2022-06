Lapozó: Erotikus kiegészítőkkel ábrázolt Szűzanya-szoborral vonultak az olaszországi Pride-on

Kibertámadás érhetett több fontos svéd hivatalt

A svéd adóhivatal, a választási iroda és a végrehajtó ügynökség is komoly technikai nehézségekkel küzd csütörtökön. Az Aftonbladet napilap értesülései szerint az adóhivatalnál reggel hat óta vannak technikai problémák, jelenleg csak a Skype kommunikációs program működik. A választások lebonyolításáért felelős hivatal is érintett, ott már szerdán jelentkeztek fennakadások. A magánszemélyek továbbra is igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat, de az ügyfélszolgálatokon csak általános kérdéseket tudnak megválaszolni, mivel munkatársaik nem férnek hozzá a belső rendszerekhez.

A három hatóság egyidejű érintettségének magyarázata egy kívülről érkező informatikai támadás lehet, ugyanakkor ezt még nem erősítették meg az érintett hatóságok. Az adóhatóság kiberbiztonsági szakértője, Per Rylander úgy nyilatkozott, hogy egyelőre a hibaelhárítással foglalkoznak, ugyanakkor hozzátette, egy ilyen problémánál nem zárható ki egy külső kibertámadás lehetősége. Oroszország korábban jelezte, ha Svédország beadja NATO-csatlakozási kérelmét, akkor arra Moszkva különféle módokon fog válaszolni, ennek egyik lehetséges formája lehet a kibertámadás.

Forrás: Aftonbladet

A madridi jobboldal kiiktatja a spanyol kormány radikális oktatási törvényét

Isabel Díaz Ayuso, a spanyol fővárosi régió néppárti vezetője közölte: eltörlik a legkisebbek szexuális nevelésére vonatkozó részeket a tantervből. A közösség ezzel újabb lépést tesz a Pedro Sánchez vezette spanyol kormány elleni oktatási harcban. Madrid elkészítette saját akadémiai tantervét, amelyben nem szerepelnek szexuális fejlesztéssel kapcsolatos tartalmak. A jobboldaliak kicseréltek bizonyos kifejezéseket is a törvényben, így például az LMBTQ-mozgalom által kikényszerített úgynevezett családi sokszínűséget egyszerűen a családok kifejezésre írták át. Ayuso bejelentette azt is, hogy fellebbezni fognak a középiskolai tantervvel kapcsolatban a legfelsőbb bíróságnál annak tartalmi hiányosságai és súlyos ideológiai terhei miatt. Száműzni akarják belőle a nemi szempontú matematikaoktatást, illetve nem támogatják a történelem kronológiájának kifelejtését sem. Emellett Ayuso azt is közölte, hogy a továbbiakban is meg fogják tartani a heti másfél órás hittant a madridi iskolákban, illetve a 3–6 évesek körében olyan foglalkozások is megmaradnak, amelyek a szervezettségre, kitartásra és erőfeszítésre nevelik a gyerekeket. Madrid azzal vádolja a Sánchez-kormányt, hogy folyamatosan enged a szélsőbaloldali nyomásnak és politizálni akarja az oktatási rendszert, rossz irányba vezetve ezzel a jelen és a jövő generációit.

Forrás: Elmundo.es

Óriási szennyeződést fedeztek fel a Botteni-öbölben

Finnország és Svédország között, az utóbbi partjaitól körülbelül kétszáz kilométer távolságra talált a svéd partiőrség mintegy 77 négyzetkilométernyi területen ismeretlen eredetű szennyeződést a vízen. Ez a méret egy közepesen nagy város területével egyezik meg. Egyelőre nem világos, milyen anyagról van szó, de azt megerősítették, hogy a szennyeződés nem olaj. A svéd állami tévének nyilatkozó vizsgálatvezető szerint a kibocsátás a Botteni-öböl közepén történt, nem a partokról került a vízbe. Björn Kinert szerint még korai megmondani, hogy veszélyt jelent-e az az élővilágra. Az ügyészség környezeti bűncselekmények miatt kezdeményezett előzetes vizsgálatot, és egyebek mellett most azt vizsgálják, hogy mely hajók tartózkodtak a környéken. A finn hatóságokat és az érintett területek önkormányzati mentőszolgálatait helyezték készültségbe.

Forrás: SVT

Erotikus kiegészítőkkel ábrázolt Szűzanya-szoborral vonultak az olaszországi Pride-on

Tűsarkú cipőt viselő Jézusnak öltözött férfiak egy szado-mazochista Mária-szoborral vonultak fel az észak-olaszországi Cremona városában megrendezett Gay Pride-on. A fedetlen mellekkel, erotikus kiegészítőkkel ábrázolt életnagyságú Szűzanya-szobor felvonultatása kiváltotta az olasz katolikus közösség felháborodását.

„A kereszténység szimbólumainak meggyalázása, a hívők érzékenységének súlyos megsértése nem lehet a jogegyenlőségi játszmák része” – nyilatkozták a jobboldali Liga és Olasz Testvérek politikusai az eset kapcsán. Az egyházmegye püspöke számos katolikus hívő fájdalmának hangot adva elfogadhatatlannak nevezte az LMBTQ-közösség provokatív és megalázó gesztusát. Véleménye szerint megnyilvánulásukkal senki helyzetét sem segítik. „A diszkriminációmentes társadalom építéséhez a kölcsönös tiszteletadást és elfogadást kellene tanítani, nem pedig gyalázkodni” – utalt a Pride provokátoraira a helyi püspök.

Forrás: Tempi.it, It.aleteia.org

