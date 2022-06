Lapozó: A kormánytagok beleegyezése nélkül küldene fegyvereket Ukrajnába az olasz miniszterelnök

Saját veteményessel és lejáratközeli élelmiszerek vásárlásával védekeznek az infláció ellen a franciák

A meredeken emelkedő élelmiszerárak miatt megváltoztak a kis jövedelmű francia családok fogyasztási szokásai. A családi házban élő és korábban kizárólag kereskedőktől vásárló franciák újabban saját, amatőr háztáji gazdálkodással látják el konyhájukat zöldséggel, tojással és szárnyashússal, miután rádöbbentek, hogy nem fognak tudni lépést tartani az elszabadult kiskereskedelmi árakkal. Az észak-franciaországi régióban a hipermarketekben kapható paradicsom kilója már elérte a 7,99 eurót (több mint háromezer forintnak megfelelő összeget). A Cambrai városában lakó 45 éves Nathalie pedig arról számolt be, hogy a nekilendült infláció óta már 260 eurójába (több mint százezer forintjába) kerül a heti bevásárlás a korábbi százötven euró (58 ezer forint) helyett. Így ő is a veteményeskert kialakítása mellett döntött, mert a paradicsompalánták darabja mindössze 0,8 euróba (310 forintba) kerül. Más családok pedig messziről elkerülik a korábban frekventált nagy bevásárlóközpontokat. Ők már csak azokat az élelmiszerdiszkontokat keresik fel, amelyek a nagy láncok eladatlan árucikkeit árusítják. Itt tudják ugyanis fillérekért megvásárolni az egy-két nap múlva lejáró szabatosságú friss élelmiszereket, vagy a már lejárt, de a minőségmegőrzési idő után is fogyasztható tartósabb árucikkeket.

Forrás: Bfmtv.com

Vizsgálat indult egy francia atomerőmű vezetői ellen

A marseille-i ügyészség vizsgálatot kezdeményezett ismeretlen tettes vagy tettesek ellen a Tricastin atomerőműben bekövetkezett anomáliák, a biztonságos működést veszélyeztető incidensek bejelentésének elmulasztása, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, valamint adatok meghamisítása miatt.

A hatósági vizsgálat előzménye, hogy az atomerőmű egyik vezető mérnöke feljelentést tett az állami többségi tulajdonú villamosenergia-közművállalat, az EDF, és azon belül saját felettesei ellen. A mérnök azzal vádolja a vállalatot és vezetőit, hogy éveken át meghurcolták őt azért, mert nyíltan tiltakozott az atomerőműben 2017 és 2021 között bekövetkezett biztonsági anomáliák eltitkolása vagy nem megfelelő hatósági bejelentése miatt. Ilyen eset volt például az 1-es számú reaktor túlmelegedése 2017 júniusában, vagy a 3-as blokkban 2018 augusztusában bekövetkezett belső elöntés is.

Forrás: Bfmtv.com

A kormánytagok beleegyezése nélkül küldene fegyvereket Ukrajnába az olasz miniszterelnök

Róma úgy küldene fegyvereket Kijevnek, hogy közben az olasz miniszterelnök elhallgatná azt a kormánytagok elől. Újabb kormánykrízist jósolnak az olasz napilapok. Az előrejelzések szerint Mario Draghi olasz miniszterelnök számára egyre keményebb kihívást jelent az egységkormány egyensúlyának megtartása. Különösen az orosz–ukrán konfliktushoz való viszonyulás kérdése osztja meg a kormánykoalíciós partnereket. Sajtóhírek szerint Draghi további fegyverszállítmányok küldését fontolgatja, minderről azonban nem nyilatkozna nyíltan, hogy elkerülje a feszültséget az ellentétes nézőpontot valló pártokkal, és megőrizze a kormány stabilitását. Célja a kompromisszum megteremtése a június 21-én esedékes kormányülésre, amely az Ukrajnában kialakult krízishelyzet megvitatására gyűlik majd össze. A cél, hogy úgy tegyen eleget a Matteo Salvini és Giuseppen Conte békepárti politikusoknak, hogy közben tiszteletben tartja a Nato-tagországokkal és az Amerikai Államokkal kötött megállapodásokat. Az utóbbi álláspontot támogatja az olasz parlamentben a Demokrata Párt vezetője, Enrico Letta, és a kisebb baloldali pártok elnökei, valamint az ellenzéki Olasz Testvérek párt elnöke, Giorgia Meloni. Sajtójóslások szerint az egyedüli megoldás az lehet, ha Draghi egy személyben vállalja a felelősséget a döntéshozásra és röviden, lényegre törően fogalmazza meg beszédét, kiküszöbölve ezáltal, hogy az Ötcsillag Mozgalom vagy a Liga a kormányból való távozás mellett dönthessen.

Forrás: Affaritaliani.it

