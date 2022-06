Nem csitul a migránsokhoz köthető erőszakhullám Svédországban

Bár Magdalena Andersson miniszterelnök tavaly év végi kinevezésekor és azóta többször is elmondta, minden követ meg fog mozgatni a bandák visszaszorítása érdekében, eredmény eddig nem nagyon mutatkozik. Ugyan a rendőrség büdzséjét drasztikusan megemelték, még sincs elég rendőr.

Az elvándorlás mégis egyre nagyobb a testületben, a toborzás pedig bukdácsol, részint az egyre veszélyesebbé váló munka, folyamatosan növekvő terhelés miatt, részint, mert sok rendőr nem látja a fényt az alagút végén,

azaz reményvesztetté válnak abból a szempontból, hogy eredmény érhető el a bűnelkövetések visszaszorításával. Ebben nem segítenek a politika gyakran demoralizáló üzenetei sem. A héten például a 2006 és 2014 közötti miniszterelnök tett meghökkentő kijelentéseket a Dagens Nyheternek. A tömeges bevándorlást a hivatali idejében teljes mellszélességgel támogató Fredrik Reinfeldt kitart korábbi politikai hitvallása mellett. Ugyan nyolc éve otthagyta a politikát, de még most is óva int a bevándorlás korlátozásától, sőt buzdítja utódjait, hogy továbbra is hozzanak Svédországba távoli országokból bevándorlókat.

Borítókép: Egy rendőr és illegális bevándorlók a stockholmi pályaudvaron (Fotó: MTI/EPA/Jonas Ektsromer)