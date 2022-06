Gyerekeket bántalmaznak a migránsok

Az incidens nemrég a svédországi Bromölla településen található iskola közelében történt. A migránsok hirtelen letámadták az iskolás gyereket, majd megverték. Az elkövetők mindezt videóra is vették. A felvételen egy Hugo Boss sapkát viselő személy látható, amint a fiút lökdösi, miközben fenyegeti őt, és azt mondja, hogy „felgyújtom az egész rohadt családodat”.

A fiú apja a közösségi oldalán tette közzé a videót, azt remélve, hogy az emberek segíthetnek azonosítani a támadókat.

A fiamat, Villet ma 5 ember megverte az iskolából hazafelé menet, az egész esetet nem filmezték le, de a verés egy részét igen. Két ember megrúgta őt, amikor a földön feküdt, a többit magad is láthatod… Ismerünk 3 embert, akik részt vettek ebben, de szeretnénk tudni, hogy ki vett még részt a fiam bántalmazásában. Kérem, tudassa velünk, ha bármilyen információ a rendelkezésére áll. Mindent jelentek a rendőrségnek!

– írta az áldozat apja.

Az arabokból álló bandák azonban más menekült gyerekeket is bántalmaznak. Egyik alkalommal nadrágövvel ütlegeltek menekült gyerekeket az erőszakos migránsok. Öt ukrán fiatal éppen focizott, amikor kettejüket, egy 12 és egy 17 éves fiút súlyosan megvert egy arabokból álló banda.

Azért jöttünk Svédországba, hogy biztonságban legyünk, és akkor ez történik. Azt hittük, itt biztonságban leszünk. Most szeretnénk elköltözni, de hová menjünk? Tényleg így kell lennie? Hogy este hét óra után ne merj kimenni, mert félsz, hogy megvernek? Amikor elhagytam Ukrajnát, még nem is féltem, de most már igen

– mondta egy ukrán nő, aki a négyéves kislányával szintén a környéken él.

