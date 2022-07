Megkezdődtek a szenátusi választások Japánban

A kampányt főképpen a helyi aggodalmak uralták, beleértve az áremelkedéseket és az áramellátás kockázatát, mivel a Japánt június vége óta sújtó hőhullám miatt áramhiánytól tartanak az országban. Az LDP és szövetségese, a jobbközép Komeito alkotta kormánykoalíció az előrejelzések szerint vasárnap a megpályázható képviselői helyekből több mint hetvenet megszerezhet.

A szenátusban összesen 245 mandátum van, amelyek fele háromévente megújul.

A balközép Japán Alkotmányos Demokrata Párt (CDPJ) az előrejelzések szerint veszíthet jelenlegi 45 mandátumából, és ezzel elveszíti legfőbb ellenzéki szerepkörét, ha nem tud vonzó alternatívát felmutatni. Egy nagy győzelem a szenátusban megszilárdítaná Kisida hatalmát, aki az „új kapitalizmusnak” nevezett, újraelosztóbb gazdaságpolitikát támogatja a hároméves, előre tervezett választások nélküli időszak előtt. Japán nyugati szövetségeseivel való szoros együttműködését otthon is üdvözölték, és a védelmi költségvetés jelentős növelésére vonatkozó terve is népszerű, mivel Kína továbbra is érvényesíteni próbálja területi törekvéseit az ázsiai–csendes-óceáni térségben.